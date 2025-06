Il film Methgator, diretto da Christopher Ray, è un horror d’azione del 2024, che racconta la storia di un alligatore mutato dalle metanfetamine, diventato iperaggressivo e letale. La pellicola è disponibile su Cielo e ha una durata di 89 minuti.

Regia, produzione e protagonisti del film Methgator

La regia del film è affidata a Christopher Ray, mentre la sceneggiatura è scritta da David Michael Latt.

La pellicola è prodotta negli Stati Uniti, con la distribuzione curata da The Asylum.

I protagonisti della storia

LaRonn Marzett interpreta l’agente della DEA , incaricato di fermare la minaccia.

interpreta , incaricato di fermare la minaccia. Ray Acevedo è lo sceriffo locale , che guida la squadra di cacciatori.

è , che guida la squadra di cacciatori. Vanesa Tamayo è una biologa , esperta di fauna selvatica.

è , esperta di fauna selvatica. Patrick Labyorteaux è uno spacciatore , responsabile dell’incidente.

è , responsabile dell’incidente. Robbie Rist è un abitante del posto, coinvolto nella caccia.

Dove è stato girato?

Le riprese del film Methgator si sono svolte principalmente negli Stati Uniti, con location che enfatizzano l’atmosfera paludosa e pericolosa della storia.

📍 Everglades, Florida, USA – Scene ambientate nelle paludi infestate dall’alligatore mutato.

📍 Sweet Water Point, Florida, USA – Riprese legate agli scontri tra la squadra e la creatura.

Trama del film Methgator

Durante un rocambolesco inseguimento con la polizia, uno spacciatore in fuga si libera di una bustina di metanfetamina, gettandola nelle torbide acque delle Everglades. Un alligatore, nel suo habitat naturale, inghiotte la sostanza. La droga innesca una mutazione terrificante, trasformando il rettile in una creatura iperaggressiva e letale, una macchina di morte che semina il panico.

Un agente della DEA e uno sceriffo locale uniscono le forze. Formano rapidamente una squadra di esperti abitanti del luogo, cacciatori e conoscitori delle paludi, per dare la caccia al mostro. L’obiettivo è chiaro: fermare l’alligatore prima che possa causare una strage inimmaginabile tra la fauna e, soprattutto, tra gli esseri umani. Ma la missione si rivela ben più ardua del previsto. L’alligatore mutato è più intelligente e feroce di quanto potessero immaginare, trasformando quella che doveva essere una semplice caccia in una disperata lotta per la sopravvivenza. Ogni passo nella palude diventa un rischio mortale.

—

Spoiler finale

Nel momento decisivo del film, la squadra riesce finalmente a intrappolare l’alligatore in una trappola ben congegnata. Tuttavia, proprio quando sembrano aver avuto la meglio, il piano prende una piega inaspettata e terrificante.

Il film si chiude con un colpo di scena agghiacciante, che ribalta completamente le aspettative e lascia gli spettatori con il fiato sospeso, aprendo la porta a un possibile e inquietante sequel. Il mostro è stato davvero sconfitto o la minaccia è solo all’inizio?

—

Cast del film Methgator

Ecco il cast principale della pellicola con i rispettivi personaggi: