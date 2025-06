Sabato 21 giugno, Rai 1 manda in onda nuove puntate di Linea Verde Discovery, Linea Verde Illumina e Linea Verde Sentieri. Tali format sono proposti rispettivamente dalle ore 11:25, 12:00 e 12:30.

Linea Verde Sentieri 21 giugno, al via la nuova edizione

Sabato 21 giugno parte la nuova edizione di Linea Verde Sentieri. La trasmissione è guidata da Lino Zani e da Giulia Capocchi. A loro è affidato il compito di andare in giro per l’Italia, alla scoperta di quei territori che si svelano solo a chi sa rallentare, fatti di sentieri antichi, panorami mozzafiato e piccoli borghi senza tempo.

Il viaggio di Linea Verde Sentieri parte dall’Umbria. In particolare, una volta nella regione, le telecamere seguono la Via Romea Germanica, partendo dalle sponde del Lago Trasimeno fino ad arrivare alla campagna che circonda Orvieto. I conduttori, nell’appuntamento, seguono le orme dei pellegrini del Medioevo lungo quella che veniva considerata la migliore via per viaggiare dalla Germania a Roma.

Linea Verde Sentieri 21 giugno, la ricca storia del luogo

Capocchi e Zani, a Linea Verde Sentieri del 21 giugno, si incontrano sulla Rocca di Castiglione del Lago, dove è visibile la stratificazione della storia che va dagli etruschi al Rinascimento. Si prosegue il cammino fino a Paciano, il cui centro storico sembra essere rimasto fermo nel tempo.

Dopo una sosta presso l’ostello di Moiana, Capocchi raggiunge Città della Pieve per ammirare le opere del Perugino, mentre Zani a Ficulle incontra diversi artigiani. Dopo aver proposto un focus sulle Gole del Forello e sulle tombe etrusche di Porano, il viaggio dei presentatori giunge al termine ad Orvieto, dove gustano la lumachella, prodotto da forno tipico della zona.

Le altre due Linee alla scoperta di Roma

Sia Linea Verde Discovery che Linea Verde Illumina, nelle puntate del 21 giugno, sono ambientate a Roma.

Nel primo format, guidato da Federico Quaranta, è analizzato un lato diverso della capitale, che è anche il comune agricolo più grande d’Europa. Partendo da FAO Park, il programma prosegue nel Parco dell’Appia Antica per parlare dell’apicoltura urbana. Prevista una tappa verso Fontana Candida per visitare l’impianto per agricoltura verticale idroponica più grande d’Europa, una struttura che permette di produrre verdura a impatto zero.

Federico Gasparri, con Linea Verde Illumina del 21 giugno, approfondisce i progetti messi in campo a Roma per migliorare la vita di giovani e meno giovani. Al suo fianco, il conduttore può contare sul sostegno di Manuel Bortuzzo, Marco Tardelli, Massimiliano Rosolino, Juri Chechi e Filippo Magnini. Con loro, si parla di due grandi eventi sportivi, ovvero gli Internazionali di tennis e i Giochi della Gioventù. Infine, continua la visita in Alto Adige di Valentina Caruso ed Andrea Lo Cicero, all’insegna del benessere e dello stile di vita.