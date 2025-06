Domenica 15 giugno, dalle ore 12:25 circa, Rai 1 manda in onda il primo appuntamento di Linea Verde Estate 2025. Il programma prende il via alle 12:25 circa.

Linea Verde Estate 2025, il debutto di Flavio Montrucchio

Non cambia la struttura di Linea Verde, che anche nella versione denominata Estate viaggia alla scoperta di alcuni dei luoghi più belli del nostro paese. Oltre che in televisione, è possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione Rai Play.

La grande novità di Linea Verde Estate 2025 è rappresentata dalla conduzione. La 44esima edizione del programma, infatti, è guidata dalla veterana Margherita Granbassi, nel cast già della versione invernale del format, e dalla new entry Flavio Montrucchio. Quest’ultimo è un volto noto al pubblico soprattutto per il pubblico Discovery. Da anni, infatti, è il volto di Primo Appuntamento, programma cult dei palinsesti di Real Time.

La prima puntata in Friuli Venezia Giulia

La prima puntata di Linea Verde Estate 2025, in onda domenica 15 giugno, è ambientata in Friuli Venezia Giulia. In particolare, visitano la provincia di Pordenone ed accolgono il pubblico a bordo di una imbarcazione, che naviga lungo le acque del fiume Noncello.

Le telecamere della TV di Stato entrano all’interno di una azienda agricola a Cordenons, alla scoperta dell’asparago bianco. Si tratta di un ortaggio ricco di antiossidanti, sostanze nutrienti, vitamine e minerali, considerato l’oro bianco di questo territorio. In seguito ci si sposta nel centro di Pordenone. Qui i conduttori passeggiano sotto i portici ed ammirano palazzi affrescati, piazza della Motta, un tempo sede del mercato del bestiame, ed il castello Carcere.

Linea Verde Estate 2025, le storie degli abitanti del posto

Linea Verde Estate del 15 giugno va a Vivaro, dove i padroni di casa incontrano Chiara e la sua famiglia, con la quale porta avanti la tradizione della produzione di vino e conserve. Nel medesimo borgo è proposto un focus sui Magredi, preziosi ecosistemi di grande valore naturalistico.

A Rauscedo è analizzato il processo produttivo delle barbatelle, piantine ottenute dall’innesto della vite americana con quella europea. In canoa, poi, i conduttori vanno alla scoperta di Sacile, piccolo paese il cui centro sorge su due isolotti circondati dal fiume Livenza.

A Polcenigo, Montrucchio e Granbassi parlano con Annalisa, giovane malgara che svela i trucchi dell’allevamento delle mucche e della produzione del formaggio montasio. Per il gran finale ci si reca a Cusano di Zoppola, dove è possibile gustare il frico di asparagi, tradizionale piatto locale a base di formaggio.