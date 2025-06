Sabato 21 giugno prende il via il weekend di gara del Gran Premio d’Italia 2025 di MotoGP. Si tratta del nono appuntamento del mondiale.

MotoGP d’Italia 2025, si corre nel Mugello

Il Gran Premio d’Italia di MotoGP 2025 si corre nel circuito del Mugello. Si tratta di uno dei tracciati storici per il motor sport del nostro paese. Inaugurato nel 1974, ha ospitato, nel corso dei decenni, alcune degli appuntamenti sportivi più importanti, come la Formula 1 e il Giro d’Italia.

Posto nei pressi di Scarpiera e San Piero, in Toscana, il tracciato è lungo più di 5 km e presenta quindici curve. Il grande favorito, almeno considerando le statistiche, è senza dubbio Francesco Bagnaia. Il pilota italiano ha vinto le ultime tre edizioni consecutive del Gran Premio, siglando, nella passata stagione, il record su pista in gara, pari a 1’45″570.

La programmazione tv di qualifiche e gara

Gli appuntamenti con la MotoGP d’Italia 2025 iniziano, sabato 21 giugno, alle 10:10, orario in cui prende il via la terza prova libera. Essa è visibile, in esclusiva, su Sky, in particolare sulla rete tematica Sky Sport MotoGP (canale 208).

Tutte le altre sessioni di MotoGP sono trasmesse, in diretta, sia a pagamento che in chiaro. Se nel primo caso il punto di riferimento sono le reti di Sky, nel secondo la protagonista è TV8, visibile sul canale 8 del digitale terrestre.

Sabato 21 giugno, dalle ore 10:50 circa, si svolgono le qualifiche. Esse sono fondamentali, in quanto hanno il compito di determinare le posizioni sulla griglia di partenza sia per la gara che per la sprint race.

Quest’ultima sessione è inserita in calendario sempre il 21 giugno, ma dalle ore 15:00. Si tratta di una gara a tutti gli effetti, articolata in pochi giri e che assegna i primi punti del fine settimana. Infine, il weekend di corsa giunge al termine domenica, quando alle 14:00 è dato il via ufficiale alla gara vera e propria.

MotoGP d’Italia 2025, i telecronisti e gli spazi di approfondimento

Tutte le sessioni del Gran Premio d’Italia del motomondiale sono commentate da Guido Meda e da Mauro Sanchini. Gli inviati ai box, per raccogliere in tempo reale le voci dei protagonisti, sono Giovanni Zamagni e Sandro Donato Grosso. Attese, inoltre, le incursioni di Rosario Triolo e Mattia Pasini, voci ufficiali della Moto2 e Moto3. Infine, per un’analisi approfondita del weekend di corsa torna Race Anatomy MotoGP, spazio di approfondimento che ha come padrona di casa Vera Spadini.