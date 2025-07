Giovedì 3 luglio, su Rai 3, è in onda la cerimonia di consegna del Premio Strega 2025. Il massimo riconoscimento del mondo della scrittura è trasmesso, in diretta, a partire dalle ore 23:00.

Premio Strega 2025, la conduzione è affidata a Pino Strabioli

La messa in onda televisiva del Premio Strega 2025 è curata dalla direzione Rai Cultura. L’evento, che quest’anno giunge alla 79esima edizione, si svolge presso la suggestiva cornice del Ninfeo di Villa Giulia a Roma.

Oltre che in televisione, è possibile seguire l’intera manifestazione anche in streaming ed on demand tramite l’applicazione Rai Play. Una delle principali novità di quest’anno è rappresentata dalla conduzione. Dopo quattro edizioni consecutive, infatti, è assente Geppi Cucciari. Al suo posto, in qualità di padrone di casa, c’è Pino Strabioli, co-conduttore lo scorso anno e già al timone della manifestazione nel 2016 e nel 2019.

I cinque autori finalisti

Pino Strabioli, durante il Premio Strega 2025, dialoga, sul palco, con i cinque autori finalisti, mettendo in evidenza il fascino delle loro storie. Esse, quest’anno, sono accomunate da un tema, quello delle relazioni familiari e del rapporto tra genitori e figli, che rappresenta uno dei nodi più scottanti e attuali della nostra società.

Il grande favorito per la vittoria del Premio Strega 2025, almeno alla vigilia, è Andrea Bajani, autore del romanzo intitolato L’Avversario. In lizza per la vittoria, poi, ci sono Nadia Terranova con Quello che so di te ed Elisabetta Rasy con Perduto è questo mare. La cinquina di finalisti è ultimata da Paolo Nori con Chiudo la porta e urlo e da Michele Roul con Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia.

Gli incipit dei cinque romanzi in gara sono interpretati, dal vivo, dall’attore Filippo Timi. Quest’ultimo è accompagnato dalla musica di Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo.

Premio Strega 2025, Anna Foglietta omaggia Pasolini

Durante la finale del Premio Strega 2025 è in programma un omaggio a Pier Paolo Pasolini, nell’anno del suo cinquantesimo anniversario dalla sua scomparsa. Oltre alle immagini di repertorio, tale spazio è arricchito dalla partecipazione dell’attrice Anna Foglietta, protagonista di un momento durante il quale si tocca il tema della famiglia.

Infine, è prevista la messa in onda di cinque brevi reportage, realizzati nei giorni scorsi durante il tour letterario che precede la serata finale. Mediante tali contributi, che contengono riprese effettuate nei vari backstage, il pubblico ha la possibilità di conoscere gli aspetti più personali e le emozioni degli scrittori finalisti.