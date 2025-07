Giovedì 3 luglio è andata in onda, su Canale 5, la prima puntata di Temptation Island 2025. L’appuntamento, che seguiremo insieme, prende il via alle 21:25 circa ed è guidato da Filippo Bisciglia.

Al centro del format vi sono sette coppie, che non appena giungono nel Calalandrusa Beach&Nature Resort si separano in due villaggi, quello delle fidanzate e dei fidanzati. Sia le compagne che i compagni vivono per tre settimane in compagnia di ventisei single, tredici donne ed altrettanti uomini. Al termine dell’avventura, i protagonisti devono decidere se uscire dallo show ancora fidanzati o meno.

Di seguito le coppie protagoniste di Temptation Island 2025:

Valentina ed Antonio, 32 e 33 anni;

ed 32 e 33 anni; Alessio e Sonia M., 39 e 48 anni;

e 39 e 48 anni; Maria Concetta ed Angelo, 37 e 33 anni;

ed 37 e 33 anni; Simone e Sonia B., 28 e 25 anni;

e 28 e 25 anni; Denise e Marco, 36 e 31 anni;

e 36 e 31 anni; Lucia e Rosario, 27 e 29 anni;

e 27 e 29 anni; Sarah e Valerio, 24 e 26 anni.

Temptation Island 2025 prima puntata, le coppie sbarcano nel resort

Prende il via la prima puntata di Temptation Island 2025. Si parte subito con la storia della prima coppia, ovvero Alessio e Sonia M. Entrambi avvocati, convivono da anni. A scrivere è stato lui, insicuro della relazione. Due anni fa, lui ha fatto la proposta di matrimonio, che però non c’è mai stato.

Valentina ed Antonio, invece, sono insieme da un anno e convivono da quattro mesi. Lei scrive al programma perché non si fida del ragazzo. Sonia B. e Simone sono legati da sei anni, ma lui ha dubbi perché reputa il loro fidanzamento “piatto”. Lei, pur definendosi innamorata, sostiene che nell’ultimo anno il legame si è rovinato, al punto da litigare quasi quotidianamente.

Maria Concetta e Angelo sono fidanzati da un anno e mezzo. Anche in questo caso, lei non si fida del partner, soprattutto per alcune vicende passate accadute. Sarah e Valerio stanno insieme da cinque anni e convivono, lei lamenta poche attenzioni da parte del ragazzo, motivo per il quale ha accettato attenzioni da parte di altri uomini.

Lucia e Rosario sono insieme da due anni. La loro è una storia a distanza: la fidanzata vorrebbe convivere, ma lui non sembra volerne sapere. Infine, ci sono Denise e Marco, che convivono da qualche anno. La loro storia sembrava andare a gonfie vele, fino a quando lei ha scoperto un tradimento da parte di lui risalente a tre anni fa.

Le coppie sbarcano nel resort: fidanzati e fidanzate conoscono, per la prima volta, le tentatrici e i tentatori e scelgono la persona che li ha maggiormente colpiti.

Primo video per Valentina

Nella prima puntata puntata di Temptation Island 2025 è subito chiamata al capanno (ex pinnettu) Valentina. La ragazza ascolta le parole dette alla redazione dal fidanzato Antonio, che ammette di avere “la caduta facile in tentazione“. Sonia M., invece, scopre che Alessio ha deciso di partecipare al format perché non è sicuro dei suoi sentimenti, al punto da affermare: “Non so se l’ho mai amata, la desidero un po’ di meno anche dal punto di vista fisico”. La fidanzata, ovviamente, rimane turbata.

In seguito, Simone, fidanzato di Sonia B., sottolinea: “Devo capire se la amo ancora, se una persona non ti dà le attenzioni di cui ha bisogno se le va a cercare da altre parti. Fra noi c’è poca intimità, non so più se voglio passare la mia vita con lei. Certe notti sogno di essere con altre persone”.

Il programma si concentra, ora, su Valentina ed Antonio. Il fidanzato si è avvicinato ad alcune tentatrici. Lui, a sua volta, ascolta alcune dichiarazioni della ragazza, che parlando con alcune colleghe accusa l’uomo di non contribuire alle spese finanziare. Antonio, non appena ascolta tali parole, va su tutte le furie, chiede il falò ed esprime la volontà di andarsene. Subito dopo si toglie il microfono, prepara la valigia e prova ad andarsene scappando dalla spiaggia. Alla fine ci ripensa.

Temptation Island 2025 prima puntata, Sonia M. ed Alessio

La prima puntata di Temptation Island procede con la coppia Sonia M. ed Alessio. Lui, dopo le parole sulla fidanzata, si avvicina alla tentatrice Ale. Tutto ciò, sommato alle dichiarazioni precedenti, convince Sonia a chiedere un falò di confronto immediato: “Lui è un vigliacco, mi ha trascinata qui già consapevole di ciò che provava e mi ha umiliato davanti a tutti“. Alessio, non appena viene a sapere della decisione della donna, ha un crollo emotivo e scoppia a piangere. Lui è categorico: “Per me è una opportunità, rifiuto il falò“. Lei, a sua volta, è convinta delle sue idee ed è pronta ad andare via.

Entrambi sono inamovibili: Alessio continua a rifiutare l’incontro, Sonia non è disposta a tornare sui suoi passi. Filippo Bisciglia è costretto, a questo punto, ad interrompere il percorso della coppia nel format. Tuttavia, su richiesta delle altre fidanzate, Sonia M. rientra nel villaggio, seppur non più in gioco. Finisce qui la prima puntata, con una promessa del conduttore: “Il viaggio di Sonia M. ed Alessio è tutt’altro che concluso“.