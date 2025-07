Giovedì 3 luglio, Rai 3 propone Signor Faletti, documentario che omaggia Giorgio Faletti. La produzione è visibile dalle ore 21:20 circa ed è in onda nel giorno in cui ricorre l’undicesimo anniversario dalla sua morte.

Signor Faletti Rai 3, regista e da chi è prodotto

La società che ha curato la realizzazione di Signor Faletti è la Verve Production, che ha lavorato in collaborazione con Rai Documentari. I produttori del documentario sono Fabio Mancini per la TV di Stato e Paolo Rivieccio per la Verve Production.

I registi della pellicola sono Alessandro Galluzzi e Michele Truglio. La sceneggiatura, invece, è firmata da Giuseppe Colella, Giancarlo De Cataldo, Giovanni Filippetto e Michele Truglio. Oltre che in televisione, è possibile seguire la produzione anche in streaming ed on demand tramite l’applicazione gratuita Rai Play.

La trama

Signor Faletti, docufilm in onda su Rai 3, analizza i tanti campi culturali nei quali ha lavorato Giorgio Faletti. Quest’ultimo, nel corso della sua lunghissima carriera, ha alternato il cabaret alla televisione, oltre che la musica e la letteratura. Si tratta di territori dell’arte molto diversi tra loro, che hanno permesso all’autore di conquistare generazioni di spettatori e di lettori.

Il documentario propone, in primis, un focus anche sul lavoro di Faletti in qualità di cantautore. Nell’arco della sua vita è stato autore e interprete di canzoni di grande successo, tra cui Signor Tenente, con la quale ha gareggiato al Festival di Sanremo. Mediante materiali d’archivio è ricordato l’impegno del protagonista in qualità di attore e, soprattutto, come scrittore, con il best seller Io uccido, che lo ha consacrato come uno degli autori italiani più letti in tutto il mondo.

Il risultato finale di Signor Faletti è quello di un ritratto intimo, costruito attraverso interviste esclusive, filmati privati inediti, immagini d’archivio e le testimonianze di amici e colleghi che lo hanno conosciuto da vicino.

Signor Faletti Rai 3, le testimonianze

Sono numerosi i vip che sono intervistati durante Signor Faletti e che offrono, al pubblico, il loro personale ricordo del protagonista. Ci sono, in primis, i suoi compagni ai tempi del Derby Club di Milano, ovvero l’autore Antonio Ricci e il comico e conduttore Nino Frassica. Spazio allo scrittore Giancarlo De Cataldo, oltre ai musicisti Paolo Conte, Angelo Branduardi e Paolo Fresu, che più volte hanno avuto a che fare con Faletti. Infine, ci sono Fausto Brizzi e Nicolas Vaporidis, che ricordano la memorabile interpretazione dell’attore nel film cult Notte prima degli esami.