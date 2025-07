Domenica 13 luglio, Rai 1 manda in onda una nuova puntata di Linea Verde Estate. La trasmissione prende il via, come sempre, alle ore 12:20 circa.

Linea Verde Estate 13 luglio, le telecamere nella Valmeracchia

Al timone di Linea Verde Estate torna la coppia composta da Flavio Montrucchio e Margherita Granbassi. Il format, fruibile anche in streaming mediante l’applicazione Rai Play, questa settimana è in Valmarecchia.

Tale territorio è una valle situata fra l’Emilia Romagna, la Toscana e le Marche e prende tale nome perché è attraversata da un fiume, chiamato Marecchia.

Un luogo ricco di bellezze naturalistiche e di panorami mozzafiato, che custodisce un gioiello della tradizione enogastronomica: la ciliegia. Proprio tale frutto è al centro della narrazione di Linea Verde Estate del 13 luglio.

La sagra di Pietracuta di San Leo

Granbassi e Montrucchio, durante Linea Verde Estate di oggi, viaggiano alla scoperta delle tradizioni agricole, culturali e gastronomiche della Valmarecchia, in gran parte legate a questo frutto prelibato.

Proprio la ciliegia è celebrata, con cadenza annuale, con la sagra ospitata a Pietracuta di San Leo. Si tratta di una ricorrenza storica che si svolge nell’ultima settimana di maggio, nata nel 1976 dall’idea di un gruppo di amici, divenuto successivamente il Comitato della Sagra delle ciliegie, qui coltivate da oramai un secolo.

Montrucchio raggiunge, poi, Sant’Arcangelo di Romagna, dove incontra un agricoltore che, con la sua famiglia, porta avanti da anni la coltivazione di diverse varietà di ciliegie. A San Leo, invece, dialoga con una ragazza che ha deciso di cambiare vita per dipingere frutta e paesaggi su preziosi tessuti.

Il viaggio del conduttore, sempre a San Leo, giunge al termine con la storia del forno di comunità, dove ha la possibilità di gustare un gustoso pane locale.

Linea Verde Estate 13 luglio, le tappe di Margherita Granbassi

L’itinerario di Margherita Granbassi, a Linea Verde Estate del 13 luglio, la porta ad approfondire la storia della Fortezza di San Leo e la vita di un celebre alchimista, Giuseppe Balsamo, conosciuto con il nome di Conte di Cogliostro, che nel 1971 è stato recluso in tale edificio.

La conduttrice ha la possibilità di ammirare, in prima persona, l’attività di pettinatura delle capre cachemire dalle quali si ricava la pregiatissima fibra. A Sant’Arcangelo di Romagna è svelata la ricetta di alcune particolari confetture di ciliegie. Infine, è spiegata la ricetta dei cappellacci verdi al tartufo, pasta fresca spesso ripiena di ricotta ed arricchita dal prelibato alimento.