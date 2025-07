Domenica 6 luglio, Rai 1 manda in onda un nuovo appuntamento di Linea Verde Estate, ambientato nel Cilento. La trasmissione prende il via alle ore 12:20 circa.

Linea Verde Estate Cilento, il Parco Nazionale

Al timone di Linea Verde Estate, anche nella puntata ambientata nel Cilento, torna la coppia composta da Margherita Granbassi e Flavio Montrucchio. I due iniziano il loro percorso dal borgo fantasma di San Severino di Centola, su uno sperone roccioso che domina la valle del fiume Mingardo.

In seguito, i conduttori salgono a bordo di una bicicletta, grazie alla quale vanno alla scoperta delle bellezze della Via Silente, meraviglioso percorso di otto tappe che attraversa l’intero territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

San Mauro La Bruca e la Biblioteca del grano

Nel corso di Linea Verde Estate di domenica 6 luglio, le telecamere raggiungono il centro San Mauro La Bruca per un racconto sul cammino di San Nilo che, partendo da Sapri e arrivando a Palinuro, collega piccoli borghi medievali all’interno di un paesaggio incontaminato. A San Severino di Centola, invece, è protagonista la cantautrice Dadà.

A Caselle in Pittari è visitata la Biblioteca del grano. Si tratta di una istituzione del luogo, nel quale vengono coltivate e custodite le varietà locali come saperi da conservare. Fra le vie di Scario, per parlare della storia del borgo e dell’antica tradizione dell’artigianato, i presentatori propongono un focus sull’arte della tessitura che incontra l’innovazione. Il risultato finale sono dei pezzi unici, come sandali, pantofole, sciarpe, cinture ed altri manufatti. Tali oggetti raccontano l’amore per il territorio del Cilento, per la natura e per la sostenibilità.

Linea Verde Estate Cilento, il gran finale previsto a San Severino di Centola

Flavio Montrucchio e Margherita Granbassi, durante la puntata di Linea Verde Estate in onda domenica 6 luglio, si fermano a Marina di Camerota. In mare, a bordo delle barche, si concentrano sul tradizionale rito della lamparata. Essa consiste in una tecnica di pesca alquanto particolare, che avviene di notte mediante l’utilizzo della lampara, una grande lampada montata su una delle imbarcazioni, che mediante la sua luce attira i pesci, che vengono poi recuperati con l’utilizzo di grandi reti.

Infine, per i saluti finali, i due presentatori si riuniscono nei pressi di San Severino di Centola, piccolo borgo situato nella provincia di Salerno. Nel comune, i protagonisti si lasciano andare ai festeggiamenti, fra l’artigianato locale e il buon cibo legato al territorio e al Mar Mediterraneo.