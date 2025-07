Domenica 13 luglio, Canale 5 trasmette un nuovo appuntamento di Melaverde. Il programma prende il via alle 11:50.

Melaverde 13 luglio, Hidding a Fano

Al timone di Melaverde di domenica 13 luglio c’è la solita coppia composta da Ellen Hidding e da Vincenzo Venuto. Come di consueto, i due si separano nel corso della puntata e visitano diverse zone del nostro paese. La puntata, fruibile anche in streaming su Mediaset Infinity, è preceduta, alle 10:50, da Le Storie di Melaverde, che ripropone alcuni dei servizi migliori andati in onda nelle scorse edizioni.

Ellen Hidding, nel corso di Melaverde di oggi, percorre la cosiddetta Via dei pescatori a Fano, città che con i suoi oltre 59 mila abitanti è la terza più popolosa di tutta la regione Marche. In tale comunità è da sempre fondamentale la pesca, attività che impegna uomini e donne e che custodisce un patrimonio storico e di tradizioni da conservare e proteggere.

Il lavoro delle vongolare e gli antichi mestieri

Hidding, nella puntata, raggiunge il porto peschereccio della città, dal quale partono, ogni giorno, decine di pescherecci e piccole imbarcazioni. Sono numerose le tecniche di pesca qui effettuate. In primis è portata avanti l’antica tradizione della piccola pesca. Essa ha come protagoniste uno o al massimo due persone, che la sera escono in mare con una piccola barca e depositano delle reti, che poi recuperano il giorno seguente, all’alba.

La conduttrice, nell’appuntamento, si concentra sulle vongolare, ovvero le imbarcazioni che si dedicano esclusivamente alla pesca delle vongole del Mar Adriatico. Infine, spazio agli antichi mestieri come quello del retaio, che ancora oggi, rigorosamente a mano, ripara al porto le reti dei pescatori.

Melaverde 13 luglio, Venuto in Alto Adige

Vincenzo Venuto, a Melaverde di domenica 13 luglio, è in Alto Adige. In particolare, il conduttore e divulgatore scientifico si reca nella meravigliosa Val Senales, una delle valli più incontaminate ed affascinati della regione, spesso chiamata, soprattutto dagli abitanti locali, la valle dei silenzi.

Il territorio fa parte del complesso delle Alpi Retiche meridionale e si trova solamente a pochi km di distanza dal centro di Bolzano. Nonostante questo, però, l’area è riuscita a preservare, nei decenni, i suoi silenzi, il suo spirito solitario e le sue bellezze naturali. Venuto, nel corso del suo viaggio in Val Senales, propone un focus sulle storie e sulle tradizioni, che affondano le loro origini nell’antichità e che, grazie alla sapienza degli abitanti locali, sono riuscite ad arrivare intatte sino ai giorni nostri.