Sono Mantova e il Trentino Alto Adige i protagonisti di Melaverde di domenica 20 luglio. La trasmissione è visibile, come sempre, su Canale 5.

Melaverde 20 luglio, Ellen Hidding a Mantova

Al timone di Melaverde di domenica 20 luglio torna la coppia composta da Ellen Hidding, volto storico del format, e dal divulgatore scientifico Vincenzo Venuto.

L’orario di inizio del programma è previsto per le ore 11:50. Come di consueto, il programma è preceduto, alle 10:30, da un lungo appuntamento con Le Storie di Melaverde, nel quale sono mostrati alcuni dei migliori servizi mai trasmessi nelle passate edizioni. Oltre che in televisione, è possibile seguire la puntata in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity.

Ellen Hidding, durante Melaverde del 20 luglio, si reca a Mantova. Qui propone un focus sull’antichissima attività della coltivazione del melone, delizioso frutto simbolo dell’estate.

A Mantova è presente l’unico melone ad Indicazione Geografica Protetta d’Italia

Hidding, nel suo viaggio a Mantova del 20 luglio, ricorda che nel mondo esistono oltre mille diverse varietà di melone, così come dell’anguria. Nel corso dei secoli, inoltre, l’essere umano ha scoperto che, selezionandole ed incrociandole fra loro, ne potevano creare di nuove ed è così che sono nate migliaia di varianti.

A Mantova è presente un’antica tradizione legata alla coltivazione del melone, che qui è prodotto oramai da oltre cinquecento anni. Quello mantovano è l’unico ad Indicazione Geografica Protetta presente nel nostro paese. Hidding, poi, si concentra su una particolare tipologia di anguria, che si coltiva solamente da poco tempo. Il frutto in questione è piccolo, rotondo e scuro ed è contraddistinto da una polpa dolce e croccante. Inoltre, è privo di semi.

Melaverde 20 luglio, Vincenzo Venuto in Trentino Alto Adige

Vincenzo Venuto, a Melaverde di domenica 20 luglio, è in Trentino Alto Adige. Il suo viaggio, in particolare, si concentra sulle zone fra la Val Trivena e la Val d’Arnò. Si tratta di zone di montagna da scoprire e raccontare, anche grazie alle storie ed agli sforzi delle donne e degli uomini che la vivono.

Queste valli, insieme ad altre decine della regione, sono le protagoniste di un ambizioso progetto. Esso si chiama La Via delle Valli e consiste nella creazione di una grande via, un percorso che unisce cinquanta valli trentine e che porta il viaggiatore che decide di percorrerla a scoprire le tradizioni, le storie, i prodotti tipici e i luoghi più nascosti ed affascinanti del territorio. Venuto, durante l’itinerario, gusta i semplici ma genuini sapori della montagna.