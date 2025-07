Stasera in TV domenica 20 luglio 2025, la prima serata si divide tra fiction, telenovelas, quiz musicali e film biografici. Su Rai 1 torna Imma Tataranni, mentre su Canale 5 prosegue la soap La notte nel cuore. Da segnalare anche Sarabanda Celebrity su Italia 1, First Man su Iris, Allacciate le cinture su Rai Movie, e I delitti del BarLume su TV8. Ecco la guida completa.

Stasera in TV domenica 20 luglio 2025, Rai

Rai 1 alle 21.30 offre la fiction Imma Tataranni – Sostituto procuratore. In questo episodio, infatti, la scienziata Marta Ventura viene trovata assassinata. Imma, quindi, indaga tra segreti scientifici e rivalità personali.

Rai 2 alle 21.00 presenta l’ultima puntata di Facci Ridere. Pino Insegno e Roberto Ciufoli conducono lo show. Tre squadre regionali, infatti, si sfidano a colpi di sketch.

Rai 3 alle 21.00 manda in onda Report Estate. Sigfrido Ranucci conduce il programma. La trasmissione, infatti, propone inchieste esclusive su temi d’attualità.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 alle 21.20 presenta il documentario Freedom – Oltre il confine. Roberto Giacobbo, infatti, esplora misteri archeologici ed enigmi scientifici.

Canale 5 alle 21.20 trasmette la soap La notte nel cuore. Nell’episodio 23, Esat affronta Nuh durante una cena di famiglia rivelatrice.

Italia 1 alle 21.25 offre l’ultima puntata di Sarabanda Celebrity. Enrico Papi conduce il quiz. In gara, quindi, ci sono Nancy Brilli, Alvin, Asia Argento e altri vip.

La7 alle 21.15 manda in onda il docu-film storico La caduta. Ezio Mauro narra la fine del fascismo. Il programma, infatti, offre testimonianze rare sul luglio 1943.

TV8 alle 21.30 propone I delitti del BarLume – Ritorno a Pineta. L’episodio, infatti, unisce giallo e umorismo con Filippo Timi.

Nove alle 21.30 trasmette La Corrida. Amadeus conduce lo show. Dilettanti allo sbaraglio, quindi, sono i protagonisti di una serata imprevedibile.

I film di questa sera in tv domenica 20 luglio 2025

Rai Movie alle 21.10 offre il film Allacciate le cinture di Ferzan Özpetek. La pellicola, infatti, racconta una storia d’amore intensa e tormentata.

Iris alle 21.15 presenta il biopic First Man – Il primo uomo. Ryan Gosling interpreta Neil Armstrong. Il film, quindi, racconta il viaggio lunare e il coraggio dietro la missione.

La5 alle 21.10 manda in onda il film romantico Kiss the Chef – Il passato che ritorna. Una chef, infatti, torna nella sua città per salvare il ristorante di famiglia.

Cine34 alle 21.00 trasmette la commedia Belli di papà. Diego Abatantuono interpreta un imprenditore. Egli, infatti, inscena il proprio fallimento per insegnare ai figli il valore del lavoro.

Italia 2 alle 21.15 offre il film cult Lo squalo 4 – La vendetta. La vedova di uno sceriffo, infatti, si trasferisce alle Bahamas. Uno squalo, però, sembra inseguirla.

Cielo alle 21.20 presenta il film drammatico 119 giorni alla deriva. La pellicola è tratta da una storia vera. Un sopravvissuto, infatti, affronta la fame e la solitudine.

I film su Sky domenica 20 luglio 2025

Sky Cinema Uno alle 21.15 offre The Lost City. Un miliardario rapisce una scrittrice. Crede, infatti, che lei possa condurlo a un tesoro nascosto.

Sky Cinema Due alle 21.15 trasmette Il ritratto del duca. Il film racconta la storia vera di un tassista inglese. Egli, infatti, ruba un dipinto per protestare contro le disuguaglianze.

Sky Cinema Action alle 21.00 manda in onda The Equalizer 2. Denzel Washington interpreta un ex agente segreto in cerca di giustizia.

Sky Cinema Romance alle 21.00 presenta Il meglio di me. La storia, tratta da Nicholas Sparks, segue due ex amanti. Essi, infatti, si ritrovano dopo vent’anni.

Sky Cinema Suspense alle 21.00 offre 88 minuti. Al Pacino interpreta uno psichiatra forense. Egli, infatti, ha poco tempo per scoprire chi lo vuole morto.

Uscite streaming di oggi su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+, Paramount+, NOW e altre piattaforme

Netflix

Untamed (miniserie thriller): un ranger, infatti, affronta misteri inquietanti nel Parco di Yosemite.

84m² (film): la pellicola unisce suspense domestica, incubi e isolamento.

Superstar (serie): racconta la storia della popstar spagnola Tamara tra trash e culto.

Prime Video

Shadow Force – Ultima missione: è un action thriller con Kerry Washington e Omar Sy .

e . Marked Men – Oltre le regole: è un dramma romantico con protagonista Chase Stokes .

. One Piece stagione 13: arrivano i nuovi episodi del celebre anime piratesco.

Disney+

Washington Black: è una serie d’avventura ambientata nel XIX secolo.

Zombies 4 – L’alba dei vampiri: è un musical teen tra umani e daywalkers.

Jaws @ 50: è un documentario celebrativo sul cult “Lo Squalo”.

Apple TV+

The Wild Ones: è una docuserie sulle specie rare in habitat remoti.

Foundation stagione 3: arriva la nuova epica sci-fi basata su Asimov.

Paramount+

Dexter: Resurrection: segna il ritorno di Michael C. Hall nel ruolo del celebre serial killer.

nel ruolo del celebre serial killer. Star Trek: Strange New Worlds stagione 3: debuttano i nuovi episodi della serie.

Matlock: è un legal drama con protagonista Kathy Bates.

NOW (Sky)