Sabato 26 luglio, Rai 1 manda in onda gli appuntamenti di Vista Mare e di Linea Verde Sentieri. I due format sono proposti rispettivamente dalle ore 12:00 e dalle ore 12:30.

La puntata di Linea Verde Sentieri di sabato 26 luglio è guidata, come al solito, da Lino Zani e da Giulia Capocchi. I due, in occasione dell’ultimo appuntamento della stagione, si recano nel Trentino Alto Adige.

Una volta giunti nella regione, i due presentatori approfondiscono, in un tragitto da compiere a piedi ed in sella ad una bicicletta, le bellezze storiche e naturalistiche del Parco Nazionale dello Stelvio, oasi verde che quest’anno compie i suoi primi 90 anni.

Zani e Capocchi, in Alto Adige, raggiungono in primis il borgo Trafoi, frazione del comune Stelvio e posto ai piedi delle montagne dell’Ortles – Cevedale.

I duecento anni di storia della leggendaria strada

L’itinerario di Zani e Capocchi, a Linea Verde Sentieri del 26 luglio, li conduce fino al Passo dello Stelvio per poi scendere di nuovo verso valle. Nel corso dell’intero appuntamento, i conduttori hanno la possibilità di scorgere scenari mozzafiato ed approfondire la biodiversità del Parco Nazionale dello Stelvio, territorio di confine dove si incontrano lingue, culture e tradizioni diverse. D’altronde, il Passo dello Stelvio unisce la Lombardia, il Trentino Alto Adige e la Svizzera.

Infine, Linea Verde Sentieri del 26 luglio analizza la lunga storia della leggendaria strada, che compie quest’anno ben duecento anni. Costruita da Carlo Donegani tra il 1820 e il 1825, è composta in totale da 88 tornanti, 48 di cui sono posti su lato altoatesino. Si tratta di un’opera di eccellenza dal punto di vista ingegneristico ed è diventato un luogo iconico anche per lo sport, soprattutto per il ciclismo.

Per quanto riguarda Vista Mare, al timone del format, anche sabato 26 luglio, c’è Federico Quaranta, che guida un nuovo capitolo alla scoperta della fascia costiera e dei borghi del nostro paese.

Questa settimana, Vista Mare si reca nel Lazio, alla scoperta della storia e delle tradizioni legate al mare di Ostia Antica. Le rovine dell’antica area del porto di Roma, risalenti all’epoca delle colonie romane, consistono oggi in un importante Parco Archeologico che ha dimostrato il profondo legame fra la città e il mare. Ciò avveniva soprattutto tramite il porto, che era anche capace di accogliere navi di grandi dimensioni.