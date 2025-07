Domenica 27 luglio, Rai 1 manda in onda una nuova puntata di Linea Verde Estate. La trasmissione prende il via, come di consueto, dalle ore 12:25 circa.

Linea Verde Estate 27 luglio, protagonista Lipari

Al timone di Linea Verde Estate, anche domenica 27 luglio, torna la coppia composta da Margherita Granbassi e da Flavio Montrucchio. La puntata, fruibile anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play, è ambientata a Lipari, isola appartenente all’arcipelago delle Eolie, in Sicilia.

Granbassi e Montrucchio iniziano il loro viaggio dal porto, dove realizzano una colazione degustando varie specialità del luogo. Da qui prende il via un itinerario che permette di raggiungere il castello, la cattedrale di San Bartolomeo, la spiaggia di Vinci, quella ghiaiosa di Acquacalda e la colata di ossidiana delle Rocche Rosse. Ad accompagnare i presentatori c’è Felice Martino, capitano di un veliero risalente al 1901, che svela tutti i segreti dell’atollo.

La rinascita della filiera dei grani locali

Nella parte dell’isola che è geologicamente più antica, i presentatori ed una guida ambientale scoprono il fascino delle Cave di Caolino, che restituiscono una ricca testimonianza fossile della flora del passato. A Pianoconte, in un campo di grano pronto per essere raccolto, si parla della coltivazione della varietà Perciasacchi e del duro lavoro che ha portato alla rinascita della filiera dei grani locali.

Alla Piana di Castellaro è incontrato Massimo, imprenditore agricolo che si concentra sulle varie iniziative portate avanti per il recupero dei terreni abbandonati e il ritorno delle vigne coltivate ad alberello, antico metodo di allevamento della vite. L’ospite, poi, si concentra sulla Malvasia di Lipari, eccellenza dell’isola di Lipari.

Linea Verde Estate 27 luglio, la coltivazione dei capperi

Montrucchio e Granbassi, nel corso dell’appuntamento di Linea Verde del 27 luglio, danno spazio ad un’altra fondamentale tradizione locale, ovvero la coltivazione dei capperi di Pianoconte. Tale attività è secolare e il cappero, dal sapore inconfondibile, è protagonista, in Sicilia, di numerose e deliziose ricette.

A seguire, i presentatori salgono su una terrazza ed incontrano un medico nutrizionista, che passa in rassegna vari prodotti tipici del luogo e delle loro caratteristiche anti-età.

Infine, l’ultima tappa del viaggio di Granbassi e Montrucchio a Linea Verde Estate è prevista a Salina. Nel borgo è visitato il Museo Eoliano dell’Immigrazione, fondato nel 1999 ed importante luogo per ricordare l’emigrazione transoceanica degli eoliani che, tra Ottocento e Novecento, hanno cambiato la loro vita e lasciato l’arcipelago.