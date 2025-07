Domenica 27 luglio, Rai 2 manda in onda gli episodi Un’infanzia dolorosa, Un alibi inattaccabile e Che non accada di nuovo di Will Trent. La serie tv giunge al via oggi e l’appuntamento prende il via alle 21:25 circa.

Will Trent Un’infanzia dolorosa, regista e dove è girata

Realizzata da 3 Arts Entertainment, 20th Television e della Salt City Heavy Industries, la produzione appartiene al genere poliziesco. Basata dall’omonima collana di romanzi scritti da Karin Slaughter, il titolo è creato da Liz Heldens e Daniel Thomsen.

I due hanno scritto anche la sceneggiatura dei vari appuntamenti. La regia, invece, è di Paul McGuigan, Howard Deutch, Shereee Folkson e Charles Randolph Wright.

Al centro della trama c’è proprio Will Trent, agente speciale in forze al Georgia Bureau of Investigation (GBI). Trent ha vissuto un’infanzia difficile a causa dell’inefficienza del sistema di affido di Atlanta, nel suo ufficio di investigatori è l’agente con il più alto tasso di crimini risolti. Le riprese si sono svolte ad Atlanta.

Will Trent Un’infanzia dolorosa, la trama

Nel corso di Un’infanzia dolorosa, il protagonista Will Trent deve cercare di risolvere una delicata indagine relativa alla morte di un uomo. Il protagonista, affiancato dal fidato team di agenti, avvia subito le indagini, che lo portano ad arrestare una donna. Essa avrebbe agito per vendetta: la vittima, infatti, avrebbe ucciso sua figlia. Peccato, però, che Will Trent scopre che la ragazza, creduta morti da tutti, risulti in realtà essere in vita.

La serata con Will Trent procede con l’episodio Un alibi inattaccabile. In esso, la GBI continua a lavorare all’inchiesta relativa alla ragazza scomparsa. L’inchiesta, tuttavia, procede a rilento e il personaggio principale, che non riesce a compie i progressi sperati, se la prende con il suo nuovo partner.

Che non accada di nuovo, la trama

La prima serata in compagnia di Will Trent giunge al termine con l’episodio Che non accada di nuovo. Will e Faith sono a lavoro su un omicidio avvenuto in una piccola città. I due, ben presto, scoprono che la vicenda è collegata ad un vecchio caso irrisolto durato decenni e rimasto, poi, nascosto.

Will Trent Un’infanzia dolorosa, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Will Trent, serie tv al via su Rai 2 domenica 27 luglio.