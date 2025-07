Domenica 27 luglio, Canale 5 manda in onda una nuova puntata di Melaverde. La trasmissione prende il via alle 11:50 ed è guidata da Vincenzo Venuto e da Ellen Hidding.

Melaverde 27 luglio, Ellen Hidding si trova in Sicilia

La puntata di Melaverde di domenica 27 luglio è anticipata, come di consueto, dalla rubrica intitolata Lo Spazio di Melaverde, nella quale sono proposti alcuni dei migliori servizi realizzati nelle passate edizioni delle trasmissione. Oltre che in televisione, il format è fruibile anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity. Come al solito, nel corso dell’appuntamento Hidding e Venuto si separano e visitano due diverse zone del nostro paese.

Ellen, in primis, raggiunge la Sicilia, con l’obiettivo di concentrarsi su uno dei prodotti simbolo dell’isola, conosciuto in tutta Italia e non solo. Stiamo parlando del limone dell’Etnea, che ha ricevuto anche il marchio IGP, ovvero Indicazione Geografica Protetta. L’agrume è facilissimo da trovare ed è utilizzato in moltissime ricette tipiche del luogo.

La storia e la Riviera dei Limoni siciliani

Ellen Hidding, durante l’appuntamento di Melaverde di oggi, racconta la storia dei limoni. Essi, infatti, hanno una storia antichissima, essendo nati oltre 3 mila anni fa fra India e Cina. L’agrume, in seguito, è arrivato nel nostro paese grazie alle rotte commerciali ed ha poi trovato la sua collocazione ideale ai piedi dell’Etna.

La presentatrice raggiunge la cittadina Acireale, nella cosiddetta Riviera dei Limoni siciliana, dove documenta, in prima persona, l’intera filiera siciliana. Il viaggio sull’isola rappresenta anche l’occasione per parlare del cavolo Trunzu, altra eccellenza quasi dimenticata, contraddistinta per un cuore violaceo e per un gusto autentico.

Melaverde 27 luglio, Vincenzo Venuto a cavallo fra la Lombardia e il Trentino Alto Adige

Vincenzo Venuto, durante Melaverde del 27 luglio, va in alta montagna, ad alta quota fino ad oltre i 2000 metri sopra il livello del mare. Luoghi, questi, nei quali i rifugisti dedicano il loro lavoro alla montagna, divenendo una sorta di sentinella del territorio.

Venuto percorre i confini fra le regioni Lombardia e Trentino Alto Adige, lungo il vecchio fronte della Prima Guerra Mondiale. Un luogo che trasuda storia e nel quale sorge un importante rifiuto, gestito da Michele e dalla sua famiglia. Tutti insieme vivono in tale abitazione per tutto il periodo estivo, trasformandosi nei custodi delle bellezze naturalistiche e delle tradizioni della montagna.

La storia di Michele, come racconta Melaverde di oggi, testimonia che molto spesso la montagna non è un luogo di passaggio, ma una scelta di vita.