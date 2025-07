Sono la Sicilia e la Calabria le protagoniste delle puntate di Camper in viaggio e Camper in onda da lunedì 28 luglio a venerdì 1° agosto. Le due trasmissioni sono proposte, su Rai 1, dalle ore 11:30 e dalle ore 12:00.

Camper in viaggio Camper 28 luglio 1° agosto, da Taormina ad Acireale

Umberto Broccoli, Alessia Mancini e Tinto, conduttori di Camper in viaggio, nella nuova settimana di programmazione tv sono protagonisti in Sicilia. In particolare, grazie alle missioni di Broccoli ed all’aiuto dei camperisti locali, Tinto e Mancini visitano alcune delle più belle località della Sicilia orientale.

Il viaggio prende il via da Taormina, città ricca di storia e di cultura, dove è possibile ammirare i resti delle epoche greche e romane, come quelli dell’Anfiteatro. Anche la natura è protagonista, come dimostra l’ecosistema selvaggio di Isola Bella.

I Giardini Naxos

Camper in viaggio, nella nuova settimana di programmazione tv, propone un focus sui Giardini Naxos. Il comune, che conta poco più di 9 mila abitanti ed è posto nell’area metropolitana di Messina, è antico testimone del passato, avendo nel proprio territorio monumenti di grande interesse storico, come le terme ed il teatro romano.

Le telecamere di Rai 1 raggiungono, in un secondo momento, l’Etna, che con i suoi oltre 3 mila metri è il vulcano attivo più alto in Europa. Fra degustazioni di prodotti tipici ed escursioni naturali, Tinto e Mancini raggiungono la cittadina Acireale e Giarre, per poi terminare la settimana a Castelmola. Il caratteristico borgo, di appena mille abitanti, fa parte del circuito dei più belli d’Italia ed è posto in cima ad un monte, proprio a strapiombo sul Mar Ionio.

Camper in viaggio Camper 28 luglio 1° agosto, gli inviati di Peppone Calabrese

Camper, in onda dal 28 luglio al 1° agosto a mezzogiorno, subito dopo la fine di Camper in viaggio, è guidato da Peppone Calabrese. Protagonista la Calabria, con Monica Caradonna che guida la sua rubrica da Soverato, in provincia di Catanzaro, e da Ginosa, in provincia di Taranto.

Lorenzo Brachetti visita, invece, i borghi calabresi Roseto Capo Spulico e Badolato, oltre ad Orta San Giulio e ad ai castelli della Valle d’Aosta. L’inviata Elisa Silvestrin si gode il mare di Tropea, Praia a Mare, Palinuro e Francavilla al mare, bagnato dal Mar Adriatico. Mentre Marco Di Buono approfondisce la Sagra dell’Ortolano a Balanzano, in provincia di Perugia, Marco Scorza visita il mercato di Rimini.

Annalisa Baldi racconta la Festa medievale a Randazzo, per poi spostarsi a Roccaraso e a Crecchio. Invece, Angela Achilli va ad Agerola per partecipare al concerto di Arisa. Non mancano, in studio, gli ospiti, a partire dal musicista Roy Paci.