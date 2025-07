Stasera in TV lunedì 28 luglio 2025, la prima serata si divide tra divulgazione scientifica, legal drama, attualità, concerti live e thriller d’azione. Di solito, su Rai 1 torna Noos con Alberto Angela, mentre su Canale 5 si accende l’estate con Cornetto Battiti Live. Per concludere, da segnalare anche Elsbeth su Rai 2, Filorosso su Rai 3, Chicago P.D. su Italia 1, Morto per un dollaro su Rete 4, Navalny su La7, e Red Zone su Rai 4. Ad esempio, ecco la guida completa.

Stasera in TV lunedì 28 luglio 2025, Rai

Rai 1 alle 21.30 trasmette una nuova puntata di Noos – L’avventura della conoscenza, condotto da Alberto Angela. Precedentemente, un viaggio tra scienza, natura e tecnologia, con reportage su intelligenza artificiale, biodiversità e esplorazioni archeologiche.

Rai 2 alle 21.20 propone l’episodio “Morto e vegeto” della serie Elsbeth, legal drama con venature ironiche. In conclusione, elsbeth Tascioni indaga su un omicidio avvenuto in un centro benessere, tra massaggi e alibi profumati.

Rai 3 alle 21.20 manda in onda Filorosso, condotto da Manuela Moreno, con approfondimenti su politica, economia e società. Ospiti in studio e reportage dal campo completano il quadro dell’attualità.

Rai 4 alle 21.20 propone il film d’azione Red Zone – 22 miglia di fuoco, con Mark Wahlberg. Una squadra d’élite deve scortare un informatore fuori da un paese ostile, tra sparatorie e tensioni diplomatiche.

Rai Movie alle 21.10 trasmette il western cult Il mio nome è Nessuno, con Terence Hill e Henry Fonda, seguito da Per un pugno di dollari alle 23.10.

Rai Premium alle 21.20 manda in onda il film romantico Un amore in fondo al mare, seguito dalla serie crime Panda – Omicidio al parco acquatico alle 22.50.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 alle 21.25 presenta il film western Morto per un dollaro, con Christoph Waltz e Willem Dafoe. Un cacciatore di taglie viene ingaggiato per ritrovare una donna scomparsa, ma scopre una verità scomoda.

Canale 5 alle 21.20 trasmette una nuova serata di Cornetto Battiti Live, condotto da Ilary Blasi e Alvin, con esibizioni da Bari. Sul palco: Annalisa, Geolier, Irama, The Kolors, Achille Lauro, Boomdabash e altri.

Italia 1 propone alle 21.20 l’episodio “Rimorso” della serie Chicago P.D., stagione 12. La squadra indaga sull’omicidio di uno spacciatore legato alla gang di Perez.

La7 alle 21.15 manda in onda il documentario Navalny – Cronaca di un omicidio di Stato, seguito dal film L’assassinio del banchiere di Dio alle 21.15 e dal documentario La7 Doc alle 23.15.

TV8 alle 21.35 propone lo show comico In & Out – Niente di serio, con Michela Giraud, Francesco De Carlo, Lodovica Comello e altri.

Nove alle 21.30 trasmette una nuova puntata di Little Big Italy, con Francesco Panella in missione tra ristoranti italiani a Londra.

I film di questa sera in tv lunedì 28 luglio 2025

Iris alle 21.10 propone la commedia francese Dr. Quindi, knock, con Omar Sy, seguita da Employee of the Month alle 23.30.

La5 alle 21.10 manda in onda il film drammatico La voce dell’amore, con Meryl Streep, seguito da una puntata di Temptation Island alle 23.50.

Cielo alle 21.20 trasmette il film d’azione Red 2, con Bruce Willis e Helen Mirren, seguito da La commessa alle 23.20.

Italia 2 alle 21.25 propone il film d’animazione L’Impero dei Lupin, seguito da due episodi di The Big Bang Theory alle 23.20.

La7D alle 21.20 manda in onda il film drammatico I segreti di Osage County, con Meryl Streep e Julia Roberts, seguito da Swimming Pool alle 23.35.

I film su Sky lunedì 28 luglio 2025

Sky Cinema Uno alle 21.15 propone il film drammatico Il senso di Clara, con Benedetta Porcaroli, seguito da Il colibrì alle 23.10.

Sky Cinema Action alle 21.00 trasmette John Wick 4, con Keanu Reeves. A seguire da The Equalizer 2 alle 23.30.

Sky Cinema Collection alle 21.15 manda in onda Per un pugno di dollari, versione restaurata, seguito da Il mio nome è Nessuno alle 23.00.

Sky Cinema Comedy alle 21.00 propone Come ammazzare il capo 2, con Jason Bateman. A seguire da Il club dei divorziati alle 22.55.

Sky Cinema Drama alle 21.00 trasmette Nuovomondo, di Emanuele Crialese, seguito da Terraferma alle 23.00.