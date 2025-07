Da lunedì 21 a venerdì 25 luglio, Rai 1 manda in onda nuovi appuntamenti di Camper in viaggio e di Camper. Le due trasmissioni sono proposte alle 11:30 ed alle 12:00.

Camper in viaggio Camper 21 25 luglio, la Costa degli Dei

Al timone di Camper in viaggio torna la coppia composta da Tinto e da Alessia Mancini. I due sono affiancati, seppur a distanza, dal professor Umberto Broccoli, che assegna loro delle missioni mediante le quali è approfondita la conoscenza del territorio.

I conduttori, nella nuova settimana con Camper in viaggio, si recano in Calabria. In particolare, viaggiano alla scoperta della Costa degli Dei, tratto di costa della provincia di Vibo Valentia.

Nell’appuntamento del 21 luglio, Tinto e Mancini, a bordo del camper di Eleonora e Damiano, fanno tappa a Tropea, conosciuta anche con il soprannome della perla del Tirreno per le acque cristalline e il bellissimo panorama.

Il viaggio in Calabria giunge al termine a Capo Vaticano

La settimana di Camper in viaggio va avanti a Pizzo, dove i presentatori si addentrano nell’antico mondo delle tonnare, fra innovazione e tradizione. Mancini, inoltre, gusta il delizioso tartufo di pizzo, tipico gelato alla nocciola con un cuore di cioccolato fuso.

In seguito, Mancini visita un’antica peschiera romana a largo di Briatico, mentre Tinto approfondisce gli spazi ottocenteschi di un casale contadino realizzato in bresta, cioè mattoni ottenuti con l’impasto di sola terra e paglia. Infine, la settimana calabrese termina a Capo Vaticano, celebre promontorio che raggiunge i 120 metri di altezza.

Camper in viaggio Camper 21 25 luglio, da Peppone ospite Luca Barbareschi

Camper, nella settimana dal 21 al 25 luglio, è invece guidato da Peppone Calabrese. La rubrica Casa Caradonna con Monica Caradonna è ambientata a Ronciglione ed è dedicata alla cucina viterbese. Elisa Silvestrin va alla scoperta della costa toscana di Castiglioncello, poi ammira le spiagge salentine, tra Marina di Pescoluse e Lido Marini, quelle di Policoro e della provincia di Taranto.

Lorenzo Branchetti ammira i borghi Atzara e La Maddalena, in Sardegna, e i siciliani Terrasini, Cefalù e Novara di Sicilia. Con Marco Di Buono è possibile partecipare alla Sagra del Passatello di Ostra, per poi gustare il raviolo bergamasco detto Casoncello a Castro. L’inviata Annalisa Baldi ammira la rievocazione storica del Palio dei Conservatori a Frosinone e assiste al Palio dei Quartieri di Albenga e al Palio Dij Cossot di Alpignano.

Mirko Scorza prosegue le visite ai mercati, facendo tappa a quello di Ostuni ed Alghero. Mirko Gancitano, a sua volta, visita Calcata, un piccolo borgo della Tuscia. Il conduttore, in studio, accoglie per tutta la settimana vari ospiti, fra cui Luca Barbareschi.