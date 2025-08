Sabato 2 agosto, Rai 1 propone un nuovo appuntamento di Linea Blu Porti d’Italia. La trasmissione, realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Autorità di Sistema Portuale, è visibile dalle ore 14:00.

Linea Blu Porti d’Italia 2 agosto, focus sul litorale tirrenico della Calabria

Al timone di Linea Blu Porti d’Italia, anche nella giornata di sabato 2 agosto, torna Donatella Bianchi. Quest’ultima, storico volto del format, è affiancata dall’inviato Fabio Gallo. La puntata, oltre che in televisione, è fruibile in diretta streaming ed on demand mediante il sito Rai Play.

Linea Blu Porti d’Italia fa tappa, questa settimana, in Calabria. In particolare, le telecamere della rete ammiraglia ammirano le bellezze del litorale tirrenico, nella parte più a sud che arriva allo Stretto di Messina, la punta dello stivale.

Nel viaggio è protagonista la natura, fra coste selvagge, macchia mediterranea ed il mare cristallino.

L’itinerario prende il via da Gioia Tauro

Il viaggio di Linea Blu Porti d’Italia prende il via a sud di Gioia Tauro, a metà fra Palmi e Scilla. Si tratta di un territorio molto suggestivo, che il filosofo Platone aveva soprannominato Costa Viola a causa dei colori che si accendono quando il sole tramonta sul mare.

Bianchi, a bordo di una feluca, tipica imbarcazione, documenta una sessione della pesca del pesce spada, praticata da secoli. Gallo, invece, entra nel suggestivo centro di Chianalea, borgo ai piedi del castello che domina Scilla. Ancora oggi, i pescatori del posto ricoverano le loro barche.

Un focus è proposto sull’attività della nave Gregoretti, una delle grandi unità della Guardia Costiera, impegnata in attività di pattugliamento e controllo proprio al largo di Gioia Tauro. Dopo essersi documentati sul coasteering, disciplina sportiva che si snoda fra arrampicata, tuffi e nuoto. L’attività è nata da poco in Scozia e sul tratto tirrenico della costa calabrese sta avendo un grande successo. Bianchi incontra un’abitante locale di Bagnara Calabra.

Linea Blu Porti d’Italia 2 agosto, il porto di Gioia Tauro

Infine, un lungo approfondimento è dedicato al porto di Gioia Tauro, il più grande d’Italia e tra i principali del Mediterraneo per traffico merci. Ogni anno vengono smistati tantissimi container, mediante l’utilizzo di gru alte come grattacieli di 50 piani. Fabio Gallo racconta il lavoro di finanzieri e funzionari della dogana impegnati in una delle tante verifiche quotidiane fatte sui container, dal passaggio allo scanner a raggi x all’apertura per controllare il contenuto.