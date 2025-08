Madame Web è un film thriller fantascientifico del 2024 diretto da S.J. Clarkson, disponibile in streaming su Prime Video. Il film fa parte del Sony’s Spider-Man Universe e racconta le origini di Cassandra Webb, una paramedica di New York che scopre di avere poteri di chiaroveggenza. Tra visioni, inseguimenti e rivelazioni, la protagonista si ritrova a proteggere tre giovani donne destinate a diventare eroine.

Regia, produzione e protagonisti del film Madame Web

S.J. Clarkson dirige il film. Invece, Matt Sazama e altri firmano la sceneggiatura. La produzione, inoltre, è di Columbia Pictures e Marvel Entertainment. Infine, il film ha una durata di 118 minuti.

I protagonisti principali della storia sono:

Dakota Johnson , nel ruolo di una paramedica con poteri psichici.

, nel ruolo di una paramedica con poteri psichici. Sydney Sweeney , Isabela Merced e Celeste O’Connor , che interpretano tre giovani donne in pericolo.

, e , che interpretano tre giovani donne in pericolo. Tahar Rahim, nel ruolo di un misterioso antagonista con poteri simili.

Dove è stato girato?

La troupe ha girato le scene negli Stati Uniti. Ha usato, infatti, principalmente New York. Alcune sequenze, però, sono state girate in Perù. Lì, infatti, si raccontano le origini del ragno. La produzione, quindi, ha usato location urbane e naturali.

Trama del film Madame Web

La storia inizia nel 1973 in Perù. Una spedizione scientifica, infatti, scopre un ragno speciale. Trent’anni dopo, Cassie Webb lavora come paramedica a New York. Dopo un’esperienza di pre-morte, sviluppa poteri di chiaroveggenza. Cassie, quindi, scopre che tre ragazze sono in pericolo. Un uomo misterioso, Ezekiel Sims, vuole eliminarle. Egli, infatti, teme che diventeranno delle Spider-Women. Cassie, perciò, decide di proteggerle. Impara così a padroneggiare i suoi poteri e affronta il passato.

Spoiler finale

Nel confronto finale, Cassie salva le tre ragazze. Riesce, infatti, a sconfiggere Ezekiel Sims. Lo fa grazie alla sua capacità di anticipare le mosse. Le giovani donne, quindi, iniziano a scoprire i propri poteri. Cassie, invece, accetta il suo ruolo di mentore. Il film, perciò, si chiude con una visione del futuro. Le tre ragazze, infatti, combattono insieme come Spider-Women.

Cast completo del film Madame Web

Il cast del film unisce volti noti del cinema e della televisione. Le loro interpretazioni, infatti, mescolano azione e introspezione.