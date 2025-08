Stasera in TV sabato 2 agosto 2025, la prima serata si divide tra varietà musicali, thriller romantici, commedie italiane e cult d’avventura. Su Rai 1 torna Dalla strada al palco, mentre su Canale 5 si accende l’estate con Ciao Darwin. Da segnalare anche Amore e morte ai Caraibi su Rai 2, I quattro figli di Katie Elder su Rai 3, Indiana Jones e il tempio maledetto su Italia 1, Ti amo in tutte le lingue del mondo su Rete 4, Le fate ignoranti su La7, e Black Dawn – Tempesta di fuoco su Cielo. Ecco la guida completa.

Stasera in TV sabato 2 agosto 2025, Rai

Rai 1, ore 21.30 – Dalla strada al palco. Nek conduce il programma insieme a Bianca Guaccero. Artisti di strada, infatti, si esibiscono davanti a una giuria popolare, tra emozioni e sorprese.

Rai 2, ore 21.20 – Amore e morte ai Caraibi. È un thriller romantico ambientato su un’isola esotica. La detective Cassady Cruz, in vacanza forzata, si ritrova coinvolta in un misterioso omicidio. Questo, infatti, la costringerà a mettere in discussione tutto, persino i suoi sentimenti.

Rai 3, ore 21.10 – I quattro figli di Katie Elder. È un western del 1965 con John Wayne. Quattro fratelli, infatti, si riuniscono per il funerale della madre. Decidono, quindi, di vendicare la sua morte.

Rai 4, ore 21.21 – Paradise Highway. Juliette Binoche interpreta una camionista. Ella, infatti, è costretta a trasportare un carico illegale per salvare il fratello. Scopre, però, che si tratta di una ragazzina in fuga.

Rai Movie, ore 21.10 – Bla Bla Baby. È una commedia surreale con Alessandro Preziosi. Un neonato con poteri speciali, infatti, riesce a comunicare con gli adulti. Scatena, così, situazioni esilaranti in un asilo.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4, ore 21.20 – Ti amo in tutte le lingue del mondo. Leonardo Pieraccioni dirige e interpreta la commedia. Un professore, infatti, riceve lettere d’amore da una studentessa. Il suo cuore, però, lo porterà verso una donna più matura.

Canale 5, ore 21.20 – Ciao Darwin. Paolo Bonolis e Luca Laurenti conducono il varietà. La sfida, infatti, è tra “Social” e “Reality”, con prove esilaranti.

Italia 1, ore 21.17 – Indiana Jones e il tempio maledetto. Harrison Ford interpreta il celebre archeologo. Egli, infatti, affronta un culto oscuro in India per salvare dei bambini.

La7, ore 21.15 – Le fate ignoranti. È un film di Ferzan Özpetek con Margherita Buy e Stefano Accorsi. Dopo la morte del marito, Antonia scopre la sua doppia vita. Si avvicina, così, a un mondo inatteso.

TV8, ore 21.30 – Rocky IV. Sylvester Stallone interpreta il pugile. Egli, infatti, affronta Ivan Drago in uno scontro epico tra USA e URSS.

Nove, ore 21.30 – Tel chi el telùn. È uno spettacolo teatrale con Aldo, Giovanni e Giacomo. A seguire, il canale propone I corti.

I film di questa sera in tv sabato 2 agosto 2025

Iris, ore 21.00 – La prossima vittima. È un thriller psicologico con atmosfere cupe.

La5, ore 21.10 – Inga Lindström – Cuore rubato. A seguire, il canale offre Attrazione mortale.

Cielo, ore 21.20 – Black Dawn – Tempesta di fuoco. A seguire, il canale propone La signora di Wall Street.

Italia 2, ore 21.15 – La prima notte del giudizio. A seguire, il canale trasmette Underwater.

Rai Premium, ore 21.20 – Le Ragazze. A seguire, il canale offre Cuccioli in festa.

La7D, ore 21.20 – Un matrimonio all’inglese. A seguire, il canale propone Un colpo perfetto.

I film su Sky sabato 2 agosto 2025

Sky Cinema Uno, ore 21.15 – Battleship. È un blockbuster fantascientifico con la marina americana.

Sky Cinema Action, ore 21.00 – Fast & Furious 6. A seguire, il canale offre approfondimenti.

Sky Cinema Collection, ore 21.15 – I delitti del BarLume – La carta più alta. A seguire, il canale propone un altro episodio.

Sky Cinema Comedy, ore 21.00 – Nati stanchi. A seguire, il canale trasmette The Big Wedding.

Sky Cinema Family, ore 21.00 – Cattivissimo Me 4. A seguire, il canale offre un film di Harry Potter.

Sky Cinema Romance, ore 21.00 – Another End. A seguire, il canale propone Foglie al vento.