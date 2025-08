Domenica 3 agosto, Rai 1 propone un nuovo appuntamento di Linea Verde Estate. La trasmissione prende il via alle ore 12:25 circa.

Linea Verde Estate 3 agosto, protagonista il Friuli Venezia Giulia

Linea Verde Estate, domenica 3 agosto, continua il giro alla scoperta dei luoghi più belli del nostro paese. Al timone del programma torna la coppia composta da Flavio Montrucchio e da Margherita Granbassi.

Questa settimana, la regione al centro dell’appuntamento è il Friuli Venezia Giulia. In particolare, le telecamere della rete ammiraglia della TV di Stato visitano i territori compresi fra Udine e Pordenone.

La puntata, oltre che in televisione, è visibile anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play.

La Valle Tramontina

Il viaggio di Granbassi e Montrucchio, durante Linea Verde Estate del 3 agosto, prende il via nella Valle Tramontina, situata ai piedi delle Dolomiti friulane. Si tratta di un vero e proprio paradiso terrestre, ricco di spiagge cangianti scavate delle acque del torrente. Per ammirare le bellezze naturali del luogo è seguito il corso del fiume Meduna.

La tappa successiva è posta a Tramonti di Sopra, dove si trova la tradizionale pitina. Si tratta di un prelibato salume fatto con carni di pecora, capra o selvaggina, ricoperto da un velo di farina di mais e affumicato con legno di nocciolo. Nello scenario del Collio, a Capriva del Friuli, è effettuato un racconto fatto di vino e solidarietà.

Una lunga sosta è prevista a Spilimbergo. Nel borgo è visitato il Castello dell’XI secolo, considerato uno dei più belli d’Italia, il Duomo e i suggestivi vicoli del centro. Nel medesimo paese è raccontato il lavoro dei mosaicisti del Friuli. A Maniago, invece, è raccontato la millenaria tradizione della produzione dei coltelli, che ha influenzato anche la storia del cinema e che è portata avanti, ancora oggi, di generazione in generazione.

Linea Verde Estate 3 agosto, il prosciutto San Daniele

Linea Verde Estate entra in una delle aziende più antiche del paese per la lavorazione del prosciutto, a San Daniele. Da qui si scopre una gloriosa filiera che ha conservato la sua artigianalità nel tempo.

A Fagagna, nella latteria di paese, si parla con il casaro Roland, che spiega il procedimento che porta alla produzione del frico. Infine, per il gran finale di puntate si torna a Tramonti di Sopra, dove i conduttori salutano il pubblico con sullo sfondo le Pozze Smeraldine, poste all’interno del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane.