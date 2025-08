Stasera in TV domenica 3 agosto 2025, la prima serata si divide tra fiction investigative, serie giudiziarie, commedie italiane e documentari storici. Su Rai 1 torna Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, mentre su Canale 5 prosegue la soap La notte nel cuore. Da segnalare anche Will Trent su Rai 2, Report Estate su Rai 3, Din Don 8 – Viaggio di nozze a Cinecittà World su Italia 1, Freedom – Oltre il confine su Rete 4, e Lenin – Cronaca di un mistero su La7. Ecco la guida completa.

Stasera in TV domenica 3 agosto 2025, Rai

Rai 1, ore 21.30 – Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. Episodio “La doppia vita di Mister E”. Imma indaga su un imprenditore coinvolto in truffe immobiliari, mentre affronta tensioni familiari con Pietro e la figlia.

Rai 2, ore 21.20 – Will Trent. Tre episodi consecutivi: “La mia stupida mente da detective”, “La vendetta” e “L’hard disk”. L’agente del GBI affronta casi intricati tra Atlanta e Savannah.

Rai 3, ore 21.00 – Report Estate. Nuovi reportage estivi firmati Sigfrido Ranucci. La puntata, infatti, approfondisce i temi caldi dell’estate 2025, dalla politica all’ambiente.

Rai 4, ore 21.20 – Rapa (Stagione 3, episodio 2). È una serie spagnola ambientata nella Galizia. Un omicidio scuote una piccola comunità, e i protagonisti, infatti, si trovano travolti da segreti sepolti nel tempo.

Rai Movie, ore 21.10 – Il terzo tempo. È un film sportivo e drammatico. Un ragazzo difficile, infatti, trova riscatto nella squadra di rugby di un carcere minorile.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4, ore 21.30 – Freedom – Oltre il confine. Roberto Giacobbo conduce una nuova puntata del programma. Il viaggio, infatti, esplora misteri, scoperte archeologiche e leggende, spaziando tra scienza e suggestione.

Canale 5, ore 21.20 – La notte nel cuore. Soap turca in prima visione. Sumru, infatti, scopre nuovi dettagli sulla sparizione del marito. La verità, però, rischia di compromettere le sue certezze.

Italia 1, ore 21.20 – Din Don 8 – Viaggio di nozze a Cinecittà World. Enzo Salvi torna nei panni di Don Donato. Il viaggio di nozze, infatti, si trasforma in un’avventura tra set cinematografici e guai inattesi.

La7, ore 21.15 – Lenin – Cronaca di un mistero. È un documentario storico. Viene ricostruita, infatti, la morte del leader rivoluzionario e le teorie che la circondano, tra misteri medici e politica.

TV8, ore 21.30 – X Factor – Il meglio delle audizioni. Una puntata celebrativa. Vengono riproposti, infatti, i momenti più emozionanti delle scorse edizioni.

Nove, ore 21.30 – I migliori Fratelli di Crozza. Maurizio Crozza rilegge l’attualità. I suoi personaggi, infatti, raccontano con ironia politica, economia e società.

I film di questa sera in tv domenica 3 agosto 2025

Iris, ore 21.00 – Un bacio prima di morire. È un thriller del 1991. Un ambizioso studente, infatti, corteggia due gemelle, ma nasconde un lato oscuro.

La5, ore 21.10 – Rosamunde Pilcher: L’estate della verità. Un dramma romantico. Una donna, infatti, torna nel villaggio natale per affrontare i segreti di famiglia.

Cielo, ore 21.20 – Zona d’ombra. È un film sportivo con Will Smith. Il protagonista, infatti, combatte per far riconoscere i danni cerebrali nel football americano.

Italia 2, ore 21.15 – Maze Runner – Il labirinto. È un action fantasy. Alcuni ragazzi, infatti, si svegliano in un labirinto senza memoria e devono collaborare per sopravvivere.

Rai Premium, ore 21.20 – Il commissario Ricciardi. Replica dell’episodio “Vipera”. Il commissario, infatti, indaga sulla morte di una sensuale cantante napoletana.

La7D, ore 21.20 – L’amore non va in vacanza. È una commedia romantica con Cameron Diaz e Kate Winslet. Due donne, infatti, si scambiano casa per le vacanze.

I film su Sky domenica 3 agosto 2025

Sky Cinema Uno, ore 21.15 – Elephant White. È un thriller d’azione con Djimon Hounsou e Kevin Bacon. Un mercenario, infatti, viene coinvolto in un traffico di esseri umani in Thailandia.

Sky Cinema Action, ore 21.00 – Fast & Furious 6. Dom e la sua squadra, infatti, vengono chiamati per fermare una nuova minaccia. Adrenalina e inseguimenti spettacolari.

Sky Cinema Collection, ore 21.15 – I delitti del BarLume – Il battesimo di Ampelio. È un episodio della serie gialla con Filippo Timi. L’investigazione, infatti, si intreccia con le dinamiche del bar.

Sky Cinema Comedy, ore 21.00 – Benvenuti al Nord. Claudio Bisio torna nel ruolo del postino. Le abitudini del Sud, infatti, si scontrano con la rigidità settentrionale.

Sky Cinema Family, ore 21.00 – Kung Fu Panda 4. Po, infatti, si trova ad allenare una nuova generazione di guerrieri. Azione e risate per tutta la famiglia.

Sky Cinema Romance, ore 21.00 – Beautiful Disaster. È una love story contemporanea. Abby e Travis, infatti, iniziano una relazione travolgente quanto complicata.