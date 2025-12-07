Domenica 7 dicembre si svolge il tradizionale appuntamento con la Prima della Scala 2025. L’opera che inaugura la nuova stagione del teatro milanese è Lady Macbeth del distretto di Mcensk.

Prima della Scala 2025, alla regia debutta Vasily Barkhatov

Per la Prima della Scala 2025, la direzione musicale è affidata al Maestro Riccardo Chailly. Per quest’ultimo, si tratta della dodicesima volta in tale ruolo in una Prima teatrale alla Scala. La regia, invece, è affidata a Vasily Barkhatov: per lui si tratta di un debutto in tale ruolo sul palcoscenico scaligero. Si tratta, inoltre, della Prima assoluta, in qualità di sovrintendente, per Fortunato Ortombina, che ha ottenuto questa carica lo scorso febbraio.

La programmazione tv

Come di consueto, la Prima della Scala 2025 è proposta, nel paese, in diretta su Rai 1. Sull’ammiraglia della TV di Stato, in particolare, il collegamento parte alle 17:45 circa, prendendo il via subito dopo la fine di Domenica In.

In totale, lo spettacolo è suddiviso in quattro atti ed ha una lunghezza di circa tre ore e quaranta minuti, pause incluse. In streaming, è possibile seguire l’evento su Rai Play, dove rimane visibile, on demand, per quindici giorni. Su Rai 1, la conduzione è affidata a Milly Carlucci e Bruno Vespa. Gli interventi dal foyer, invece, sono realizzati da Giorgia Cardinaletti.

La Prima della Scala è fruibile anche in diretta radiofonica, su Rai Radio 3. Le voci che accompagnano l’intera narrazione, a tal proposito, sono quelle di Gaia Varon ed Oreste Bossini.

Come di consueto, l’appuntamento è proposto in mondovisione. Prevista, infatti, la messa in onda, in diretta, su varie emittenti internazionali, fra cui la giapponese NHK e la portoghese RTP.

Prima della Scala 2025, un’opera censura a lungo

La Prima della Scala, nel 2025, ha deciso di puntare su Lady Macbeth del distretto di Mcensk. Si tratta di un’opera lirica realizzata da Dmitrij Dmitrievič Šostakovič, ricordato nell’anno in cui si celebra il 50esimo anniversario della sua morte, ed ispirata al romanzo breve di Nikolaj Leskov.

La prima rappresentazione è datata nel 1934 ed avvenne al Piccolo teatro statale dell’Opera di Leningrado. L’opera fu subito un successo di critica e pubblico, ma attirò l’attenzione di Stalin, che decise di vietarne la rappresentazione. La censura colpì duramente la Lady Macbeth, al punto che non venne più proposta per oltre mezzo secolo. Al tempo stesso, l’opera subì una forte censura, per svariato tempo, anche negli Stati Uniti.

Prima della Scala 2025, la trama di Lady Macbeth del distretto di Mcensk

Protagonista di Lady Macbeth del distretto di Mcensk, nella Prima della Scala 2025, è Katerina. Giovane sposa della Russia zarista del 1800, il personaggio principale si innamora di un servo del suocero, un uomo violento ed ignorante. Il loro amore è forte e travolgente, ma ben presto dà il via ad una spirale di violenza.

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la Prima della Scala: