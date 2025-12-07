Domenica 7 dicembre, su Canale 5, torna, con l’edizione 2025, Caduta Libera. Il game show occupa la fascia del preserale della rete del Biscione, prendendo il via alle 18:45 circa.

Caduta Libera 2025, il ritorno di Max Giusti

La principale novità di Caduta Libera 2025 riguarda la conduzione. Per la prima volta da quando il format è giunto in Italia, infatti, il padrone di casa non è Gerry Scotti, ma Max Giusti.

Per quest’ultimo si tratta, a tutti gli effetti, della prima esperienza da quando ha ufficializzato, in estate, il passaggio a Mediaset. Giusti, al suo fianco, può contare sul sostegno di un volto conosciuto al pubblico della rete, ovvero Isobel Fetiye Kinnear. Ballerina, ha gareggiato ad Amici nel 2023, riuscendo ad arrivare alla finale.

Il nuovo gioco si intitola A casa di

Caduta Libera è una realizzazione originale della RTI e della Endemol Shine Italia e nel 2025 raggiunge l’importante traguardo della 14esima edizione. La trasmissione si presenta con un look rinnovato, avendo una nuova scenografia e grafica.

Introdotto, poi, un nuovo gioco, denominato A casa di. In esso, i concorrenti devono cercare di indovinare un personaggio famoso attraverso una serie di indizi. Non cambia, invece, il meccanismo di fondo del programma. Al centro vi è un campione, che deve difendere il titolo da una serie di sfidanti. L’obiettivo dei partecipanti è quello di riuscire ad individuare vari termini a partire da alcuni indizi, entro un tempo stabilito. In caso di errore, il concorrente è eliminato ed abbandona fisicamente lo studio, scendendo dalle famigerate botole, elemento che contraddistingue l’intero format.

Caduta Libera 2025, cambia il gioco finale

Durante Caduta Libera del 2025 è prevista una novità anche per quel che riguarda il gioco finale. Esso, infatti, si intitola Sei vincente. In tale manche, il campione ha tre minuti per scalare sei gradini rispondendo ad altrettante domande.

Può tentare quante risposte desidera, ma ogni risposta errata lo fa retrocedere. Se completa la scalata vince il montepremi accumulato. In caso contrario cade nella botola e perde la vincita, pur restando campione ed ottenendo la possibilità di tornare nell’appuntamento del giorno seguente. Molto più alto anche il jackpot messo in palio, che può arrivare fino a 300 mila euro.

In occasione della prima puntata, prevista il 7 dicembre, il centro dello studio è occupato da Enrico Villanova. Ha 36 anni, è di Treviso e si tratta di colui che ha chiuso la passata edizione da campione.