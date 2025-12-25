La sera di Natale, su Rai 1, è in onda Stanotte a Torino. Lo speciale, guidato da Alberto Angela, prende il via alle ore 21:30 circa.

Stanotte a Torino, Alessandro Del Piero e Luciana Littizzetto

Alberto Angela, rigorosamente di notte, viaggia lungo le principali bellezze di Torino, capoluogo del Piemonte e città con una lunga e gloriosa storia. La serata evento è curata da Rai Cultura ed è fruibile anche in streaming su Rai Play.

Angela, nell’itinerario di Stanotte a Torino, incontra, lungo il cammino, vari ospiti. In primis il calciatore Alessandro Del Piero, che ripercorre le tappe fondamentali della sua vita e della sua carriera sportiva, legata in maniera indissolubile a Torino.

A seguire, Angela incontra Luciana Littizzetto, torinese doc, mentre Giancarlo Giannini, da sempre presenza fissa negli speciali Stanotte a, interpreta l’amato Fred Buscaglione, indimenticabile musicista al quale Francesco Gabbani dedica un omaggio musicale nella suggestiva atmosfera barocca della palazzina di caccia di Stupinigi.

Il Museo Nazionale dell’Automobile

La tappa seguente del percorso di Stanotte a Torino è rappresentata dal Museo Nazionale dell’Automobile, dove ha la possibilità di incontrare una leggenda della Formula 1, ovvero Jean Alesi. Ambasciatore ufficiale della competizione, accompagna pubblico ed Angela in un viaggio nel tempo ripercorrendo gli anni d’oro della corsa automobilistica.

Dalle Officine Grandi Riparazioni, il pubblico ha la possibilità di vedere, dal vivo, una esibizione dei Subsonica, che cantano un brano dedicato proprio alla città sabauda, dove la band si è formata ed ha mosso i primi passi. Si incontra, poi, Daisy Osakue, una delle atlete italiane più forti e amate della nuova generazione, specialista del lancio del disco.

Stanotte a Torino, la Reggia di Venaria Reale

Stanotte a Torino prosegue nella Reggia di Venaria Reale, testimonianza di quando la città rivaleggiava con le altre capitali europee. Le telecamere mostrano il nuovo allestimento del Museo Egizio, il più importante al mondo fuori dall’Egitto, insieme al direttore, l’egittologo Christian Greco.

Il viaggio procede verso i Musei Reali, che racchiudono capolavori come il celebre autoritratto di Leonardo da Vinci e la suggestiva cappella della Sindone. Si entra, poi, nella Mole Antonelliana per visitare il Museo del Cinema, ricco di testimonianze di quando Torino era la capitale del primo cinema italiano.

Altra meta è la Basilica di Superga, con un commovente ricordo del Grande Torino la cui avventura si concluse drammaticamente proprio sull’omonima collina. Il conduttore dà spazio anche alla storia più antica di Torino, già colonia romana ai tempi di Augusto e prima capitale dell’Italia unita.

Infine, Stanotte a Torino racconta la capacità della città di ospitare eventi internazionali di richiamo, dalle ATP Finals alle Olimpiadi di Torino, e ricorda Piero Angela, papà di Alberto ed a cui è stata intitolata la sede Rai cittadina.