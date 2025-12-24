Stasera in tv giovedì 25 dicembre 2025
Stasera in TV giovedì 25 dicembre 2025: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

25 Dicembre 2025
La programmazione televisiva per la serata di giovedì 25 dicembre 2025, giorno di Natale, offre un palinsesto ricco di eventi speciali, film cult e programmi dedicati alle festività. Su Rai 1 va in onda Stanotte a Torino, lo speciale d’arte e cultura di Alberto Angela. Rai 2 propone il film Disney Il ritorno di Mary Poppins, mentre Rai 3 trasmette il film d’animazione Pixar Soul. Le reti Mediaset celebrano il Natale con un concerto musicale su Canale 5 e il cult Harry Potter e la pietra filosofale su Italia 1. I canali tematici offrono una ricca selezione di cinema, tra cui Notting Hill, Sherlock Holmes e Krampus – Natale non è sempre Natale.

Stasera in TV giovedì 25 dicembre 2025, Rai

  • Rai 1 – 21:30 – Stanotte a Torino (Intrattenimento)
    Lo speciale d’arte e cultura condotto da Alberto Angela, che guida gli spettatori alla scoperta delle meraviglie storiche e artistiche della città di Torino, con riprese spettacolari.
  • Rai 2 – 21:30 – Il ritorno di Mary Poppins (Film)
    Film Disney che riporta sullo schermo la tata magica, in un sequel musicale e fantastico con Emily Blunt.
  • Rai 3 – 21:20 – Soul (Film Pixar)
    Il film d’animazione Pixar esplora i temi della vita, della morte e della ricerca della scintilla che rende unica ogni persona, in una storia commovente e profonda.
  • Rai 4 – 21:20 – Krampus – Natale non è sempre Natale (Film)
    Horror natalizio che rilegge il mito della figura folkloristica del Krampus, l’anti-Babbo Natale, in una chiave terrificante.
  • Rai 5 – 21:23 – Lo Schiaccianoci – Teatro alla Scala (Intrattenimento)
    Trasmissione del celebre balletto natalizio, in una ripresa dello spettacolo messo in scena al Teatro alla Scala di Milano.
  • Rai Movie – 21:10 – Gandhi (Film)
    Film biografico e storico che narra la vita e l’attivismo di Mahatma Gandhi, un classico del cinema.
  • Rai Premium – 21:20 – The Voice Senior – Finale (Intrattenimento)
    Replica della finalissima del talent show condotto da Antonella Clerici.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

  • Rete 4 – 21:30 – Notting Hill (Film)
    Commedia romantica cult con Julia Roberts e Hugh Grant, una storia d’amore inattesa a Londra.
  • Canale 5 – 21:20 – Concerto di Natale (Intrattenimento musicale)
    Tradizionale appuntamento con il concerto di Natale, con artisti italiani e internazionali.
  • Italia 1 – 21:31 – Harry Potter e la pietra filosofale (Film cult)
    Il primo e magico capitolo della saga di J.K. Rowling, un classico per la serata di Natale.
  • La7 – 21:30 – Parenti serpenti (Film)
    Commedia drammatica e amara di Mario Monicelli, che esplora le dinamiche familiari durante le festività.
  • TV8 – 21:30 – Jumanji (Film – Prima TV)
    Avventura fantasy con Robin Williams. Un gioco da tavolo che prende vita, in prima visione sulla rete.
  • Nove – 21:30 – La Corrida (Intrattenimento)
    Show di varietà e dilettanti allo sbaraglio.
  • Canale 20 – 21:10 – Sherlock Holmes (Film)
    Action e mistero con Robert Downey Jr. nei panni del celebre detective.
  • Iris – 21:15 – Minority Report (Film)
    Thriller fantascientifico di Steven Spielberg con Tom Cruise.
  • Cine34 – 21:00 – Indovina chi viene a Natale? (Film – Prima TV)
    Commedia italiana a tema natalizio, in prima visione.

I film di questa sera in tv giovedì 25 dicembre 2025

  • Cielo – 21:20 – Maximum Conviction
    Film d’azione con Steven Seagal.
  • TV2000 – 20:40 – Gli eroi del Natale
    Film d’animazione a tema religioso.
  • La7 Cinema – 21:15 – Stargate
    Film fantascientifico che ha dato il via a un popolare franchise.
  • Real Time – 20:30 – Casa a prima vista
    Intrattenimento sul settore immobiliare.
  • Focus – 21:20 – Unearthed – La storia dalle fondamenta
    Documentario storico e archeologico.
  • Discovery – 21:10 – Le megastrutture di Franco
    Programma factual su grandi costruzioni.
  • Giallo – 21:10 – Vera – Secret Santa (Prima TV)
    Episodio natalizio della serie crime britannica, in prima visione.
  • DMAX – 21:40 – Metal Detecting: tesori sepolti
    Programma di ricerca archeologica amatoriale.

