La programmazione televisiva per la serata di giovedì 25 dicembre 2025, giorno di Natale, offre un palinsesto ricco di eventi speciali, film cult e programmi dedicati alle festività. Su Rai 1 va in onda Stanotte a Torino, lo speciale d’arte e cultura di Alberto Angela. Rai 2 propone il film Disney Il ritorno di Mary Poppins, mentre Rai 3 trasmette il film d’animazione Pixar Soul. Le reti Mediaset celebrano il Natale con un concerto musicale su Canale 5 e il cult Harry Potter e la pietra filosofale su Italia 1. I canali tematici offrono una ricca selezione di cinema, tra cui Notting Hill, Sherlock Holmes e Krampus – Natale non è sempre Natale.

Stasera in TV giovedì 25 dicembre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – Stanotte a Torino (Intrattenimento)

Lo speciale d’arte e cultura condotto da Alberto Angela, che guida gli spettatori alla scoperta delle meraviglie storiche e artistiche della città di Torino, con riprese spettacolari.

Rai 2 – 21:30 – Il ritorno di Mary Poppins (Film)

Film Disney che riporta sullo schermo la tata magica, in un sequel musicale e fantastico con Emily Blunt.

Rai 3 – 21:20 – Soul (Film Pixar)

Il film d’animazione Pixar esplora i temi della vita, della morte e della ricerca della scintilla che rende unica ogni persona, in una storia commovente e profonda.

Rai 4 – 21:20 – Krampus – Natale non è sempre Natale (Film)

Horror natalizio che rilegge il mito della figura folkloristica del Krampus, l’anti-Babbo Natale, in una chiave terrificante.

Rai 5 – 21:23 – Lo Schiaccianoci – Teatro alla Scala (Intrattenimento)

Trasmissione del celebre balletto natalizio, in una ripresa dello spettacolo messo in scena al Teatro alla Scala di Milano.

Rai Movie – 21:10 – Gandhi (Film)

Film biografico e storico che narra la vita e l’attivismo di Mahatma Gandhi, un classico del cinema.

Rai Premium – 21:20 – The Voice Senior – Finale (Intrattenimento)

Replica della finalissima del talent show condotto da Antonella Clerici.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 – 21:30 – Notting Hill (Film)

Commedia romantica cult con Julia Roberts e Hugh Grant, una storia d’amore inattesa a Londra.

Canale 5 – 21:20 – Concerto di Natale (Intrattenimento musicale)

Tradizionale appuntamento con il concerto di Natale, con artisti italiani e internazionali.

Italia 1 – 21:31 – Harry Potter e la pietra filosofale (Film cult)

Il primo e magico capitolo della saga di J.K. Rowling, un classico per la serata di Natale.

La7 – 21:30 – Parenti serpenti (Film)

Commedia drammatica e amara di Mario Monicelli, che esplora le dinamiche familiari durante le festività.

TV8 – 21:30 – Jumanji (Film – Prima TV)

Avventura fantasy con Robin Williams. Un gioco da tavolo che prende vita, in prima visione sulla rete.

Nove – 21:30 – La Corrida (Intrattenimento)

Show di varietà e dilettanti allo sbaraglio.

Canale 20 – 21:10 – Sherlock Holmes (Film)

Action e mistero con Robert Downey Jr. nei panni del celebre detective.

Iris – 21:15 – Minority Report (Film)

Thriller fantascientifico di Steven Spielberg con Tom Cruise.

Cine34 – 21:00 – Indovina chi viene a Natale? (Film – Prima TV)

Commedia italiana a tema natalizio, in prima visione.

