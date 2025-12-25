Giovedì 25 dicembre, su Canale 5, torna il tradizionale appuntamento con il Concerto di Natale 2025. Si tratta della 33esima edizione della manifestazione canora.

Concerto di Natale 2025, conduce Federica Panicucci

Al timone del Concerto di Natale 2025 torna Federica Panicucci. Volto di spicco della programmazione tv della rete ammiraglia, dove guida Mattino Cinque, per lei si tratta della terza edizione di fila al timone del format.

Organizzato da Prime Time Promotions, gode del Patrocinio del Dicastero per la Cultura e l’Educazione e del Dicastero per l’Evangelizzazione. La regia, ancora una volta, è affidata a Roberto Cenci. La radio ufficiale dell’evento è R101.

Il Concerto di Natale 2025 si svolge presso l’Auditorium della Conciliazione di Roma ed è proposto dalle ore 21:30 circa, prendendo il via subito dopo la fine del game La Ruota della Fortuna.

Il cast

Molto ricco il cast dei cantanti protagonisti del Concerto di Natale 2025, artisti sia italiani che internazionali, che hanno dimostrato sempre una grande sensibilità riguardo a temi sociali e di solidarietà.

In primis, partecipa Gigi D’Alessio, protagonista nelle scorse settimane su Canale 5 con lo spettacolo Gigi e Vanessa Insieme. Protagonista anche Riccardo Cocciante, che in carriera ha eseguito brani entrati nella storia della musica nazionale, come Bella senz’anima, Margherita e Celeste nostalgia.

Il Concerto di Natale 2025 è arricchito, poi, da Orietta Berti, Michele Bravi, Clara, Sal Da Vinci, Davide Boosta Dileo, Piccolo Coro Le Dolci Note e Veneto Pipe Band. La conduttrice dà spazio a Serena Rossi, attrice volto di produzioni di grande successo, fra cui Mina Settembre.

Per quel che concerne gli artisti internazionali, invece, il palco dell’Auditorium della Conciliazione di Roma accoglie Claude (NL), Sheryl Crow (USA), Hevia (Spagna), Kamrad (Germania), Noa (Israele), Stephanie Radu insieme ad Alin Stoica (Romania), Ilhna (Malta) e il Gruppo Gospel Marquinn Middleton & The Miracle Chorale (USA). Prevista, infine, la partecipazione straordinaria del Presepe Vivente di Vetralla.

Concerto di Natale 2025, la solidarietà

Tutte le performance del Concerto di Natale sono accompagnate dall’Orchestra Italiana del Cinema diretta dal Maestro Adriano Pennino. Spazio, nella serata, alla solidarietà.

La kermesse, infatti, supporta Missioni Don Bosco, con un’attenzione rivolta, quest’anno, a Pointe-Noire, in Repubblica del Congo, dove le profonde diseguaglianze sociali colpiscono in particolare il quartiere di Côte-Mateve, privo di servizi essenziali come acqua potabile, elettricità, assistenza sanitaria e scuole. I missionari salesiani, dunque, hanno lanciato un progetto per costruire una nuova scuola primaria capace di accogliere 350 bambini tra i 6 e i 12 anni.