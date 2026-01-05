Lunedì 5 gennaio, il prime time di Rai 1 è occupato da Ogni promessa è debito. La commedia permette al teatro di tornare protagonista sul piccolo schermo.

Ogni promessa è debito, Vincenzo Salemme dall’Auditorium Rai di Napoli

Al centro di Ogni promessa è debito c’è l’attore, regista e comico Vincenzo Salemme. Quest’ultimo, che festeggia i 50 anni di carriera, scrive, dirige e interpreta le proprie commedie, mantenendo vivo un modello di teatro popolare e d’autore che è raro nel panorama contemporaneo.

Il progetto, che è realizzato dalla direzione Rai Cultura, lega ulteriormente il mondo della tv a quello del teatro. La rete ammiraglia, infatti, propone lo spettacolo in diretta, dall’Auditorium RAI di Napoli.

Già in passato, Salemme aveva portato il teatro in diretta sulle reti della TV di Stato. Nel 2023, in particolare, su Rai 2 aveva proposto Napoletano? E famme ‘na pizza, mentre l’anno seguente, nel giorno di Santo Stefano, ha proposto, sull’ammiraglia, Natale in casa Cupiello.

Ogni promessa è debito, la trama

Vincenzo Salemme, in Ogni promessa è debito, interpreta il personaggio di Benedetto Croce, proprietario di una piccola pizzeria sulla spiaggia di Bacoli. Mentre è in barca con i suoi figli ed un suo dipendente, il protagonista si scontra con degli scogli.

Privo di sensi a causa di un colpo subito nell’incidente, mentre è sonnambulo riesce a rivolgersi a Sant’Anna e lancia un messaggio alla radio di bordo. In particolare, fa un voto: qualora qualcuno li avesse salvati, avrebbe donato 5.557.382 euro e 60 centesimi.

Una barca che stava navigando a poca distanza ascolta la richiesta di aiuto ed interviene, scongiurando il peggio. Una volta riportato a terra sano e salvo, tutti gli chiedono conto di quel voto, ma lui non ricorda proprio niente, come accade a tutti i sonnambuli.

Spoiler finale

La vita di Benedetto, in Ogni promessa è debito, cambia per sempre. Tutti vogliono sapere se quei soldi esistono davvero ed, in qualche modo, rivendicano una quota per loro. Dai figli al sindaco, passando per i soccorritori, il parroco e la banca: nessuno crede che il protagonista fosse effettivamente incosciente quando ha mandato quella richiesta di aiuto.

Ogni promessa è debito, il cast

Vincenzo Salemme ha scritto, diretto ed interpretato la commedia Ogni promessa è debito. Oltre a lui, nel cast dello spettacolo ci sono Nicola Acunzo, Domenico Aria, Vincenzo Borrino, Sergio D’Auria, Oscarino Di Maio, Pina Giarmanà, Gennaro Guazzo, Antonio Guerriero, Geremia Longobardo, Rosa Miranda, Agostino Pannone e Fernanda Pinto.