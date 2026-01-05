Lunedì 5 gennaio è possibile seguire, su Discovery, le nuove puntate di Giustizia Selvaggia. Il programma è proposto dalle ore 21:15 circa, sulla rete fruibile sul canale 37 del digitale terrestre.

Giustizia Selvaggia Discovery, la trasmissione è originaria degli Stati Uniti

Quella al via oggi, su Discovery, è la terza edizione di Giustizia Selvaggia. La prima, composta da otto episodi, è ancora oggi disponibile, in streaming ed on demand, mediante l’applicazione Discovery+.

Il nuovo capitolo dello show, invece, è articolato in sei episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 40 minuti. Discovery, salvo improvvise modifiche di palinsesto, ne propone due alla settimana, nel prime time del lunedì.

La trasmissione, titolo originale Rugged Justice, è originaria degli Stati Uniti. Qui, in particolare, le puntate sono andate in onda, in prima visione, nel 2016.

Una serie che segue le vicende del dipartimento di pesca e natura di Washington

L’obiettivo di Giustizia Selvaggia è seguire le vicende del dipartimento di pesca e natura di Washington. In particolare, sono centrali gli agenti di tale squadra, che sono impegnati tutti i giorni per preservare e proteggere gli ecosistemi naturalistici del territorio dello Stato.

Le telecamere seguono gli uomini e le donne del dipartimento nei loro turni di lavoro. Fra esplorazioni di territori incontaminati e la caccia a persone spesso considerate pericolose, non mancano i momenti di grande tensione.

Nel primo appuntamento, denominato Cuccioli in fuga, gli agenti sono impegnati nella ricerca attiva di tre cuccioli di puma. Tali animali sono stati abbandonati e i protagonisti devono cercare di rintracciarli il prima possibile, per riuscire a stabilire le loro condizioni di salute. Intanto, altri inquirenti devono cercare di difendere l’ecosistema dell’area: una famiglia tenta di catturare illegalmente dei granchi, mentre circolano, per il territorio, sia un bracconiere che un cacciatore.

Giustizia Selvaggia Discovery, un cacciatore di anatre con precedenti penali

La seconda puntata di Giustizia Selvaggia in onda il 5 gennaio si intitola, invece, Passato criminale. In tale episodio, un agente individua un cacciatore di anatre in possesso di un’arma illegale. Ben presto, però, le forze dell’ordine si rendono conto che tale uomo ha dei precedenti penali.

Nel frattempo, i lavoratori del dipartimento sono a lavoro per rintracciare i responsabili dell’uccisione illegale di alcuni esemplari di alci. La ricerca, tuttavia, non è priva di difficoltà. Infine, ricevono la comunicazione che un cervo è in difficoltà perché è rimasto intrappolato: partono, sin da subito, le operazioni di recupero e soccorso.