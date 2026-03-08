Domenica 8 marzo prende il via Illuminate 7. La nuova edizione del programma è in onda su Rai 3 in seconda serata.

Illuminate 7, come funziona la trasmissione

Illuminate 7, realizzato da Anele e Rai Cultura, è una docu-serie articolata in quattro puntate, in onda per altrettante settimane nella seconda serata della terza rete della TV di Stato.

Quattro attrici-narratrici, ovvero Cristiana Capotondi, Sveva Alviti, Ornella Muti e Greta Ferro raccontano, con originali registri narrativi, le vite di altrettante protagoniste della storia e della cultura del nostro Paese.

La trasmissione ripercorre le tappe professionali ed umane, incrociando narrazione cinematografica, materiali d’archivio e testimonianze dirette.

Si parte con la storia di Tina Lagostena Bassi

Nella prima puntata di Illuminate 7, l’attrice Cristiana Capotondi racconta la vita di Tina Lagostena Bassi, pioniera della giustizia femminile in Italia. Il format ripercorre alcuni dei momenti più importanti della cosiddetta avvocata delle donne, dalla difesa di Donatella Colasanti, sopravvissuta al massacro del Circeo, alla collaborazione con la Casa delle Donne. Fra gli ospiti di tale puntata ci sono Paola Di Nicola, giudice della Corte Suprema di Cassazione, ed Anna Finocchiaro, magistrata e parlamentare.

Il 15 marzo, invece, Sveva Alviti omaggia Lea Pericoli, dominatrice del tennis fra gli anni ’50 e ’60, nonché prima telecronista donna. La narrazione parte dall’infanzia della protagonista, che si è svolta in Africa, fino ai successi sportivi. Lea Pericoli è riuscita a reinventarsi: dopo il ritiro dal mondo del tennis è diventata giornalista di moda e commentatrice sportiva. Il viaggio tocca anche la sua battaglia contro il cancro, essendo diventata la prima testimonial italiana per la ricerca e la prevenzione oncologica. La narrazione è arricchita, fra gli altri, da Adriano Panatta, Paolo Bertolucci, Monica Giorgi ed Angelo Binaghi, Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel.

Illuminate 7, il ricordo di Eleonora Giorgi

Il terzo docu-film del ciclo di Illuminate 7, al via il 22 marzo, è dedicato ad Eleonora Giorgi. Ad un anno dalla sua scomparsa, l’attrice è ricordata da un’altra diva del nostro cinema, ovvero Ornella Muti. A lei il compito di guidare lo spettatore nella stagione d’oro della cinematografia italiana degli anni ’70 ed ’80, parlando dei film più famosi di Giorgi. Fra tutti c’è Borotalco, grazie al quale ha vinto un David di Donatello ed un Nastro d’Argento. Altra tappa del viaggio è il suo debutto da regista, avvenuto con Uomini & donne, amori & bugie, che segna simbolicamente l’incontro artistico fra Eleonora Giorgi ed Ornella Muti. Svariati gli ospiti di tale puntata, tra cui Lino Banfi, Liliana Cavani e Fulvio Abate.

Infine, per il quarto ed ultimo appuntamento, Greta Ferro ricorda Rosita Missoni, eccellenza della moda e del design italiano nel mondo. La narratrice passa una giornata nella storica casa-atelier dei Missoni, per incontrare coloro che per anni hanno lavorato a stretto contatto con la stilista. Quest’ultima è ricordata mediante le parole di coloro che le hanno voluto bene, fra cui le amiche Marisa Laurito, Andreé Ruth Shammah e Nicoletta Bettolini, Head of Missoni Archive.