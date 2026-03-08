Domenica 8 marzo, Netflix manda in onda il concerto di Harry Styles a Manchester. Si tratta di una prima visione assoluta, anche se non è in diretta: il live, infatti, si è svolto lo scorso 6 marzo.

Concerto Harry Styles Netflix, lo show musicale visibile dalle 20:00

Il concerto di Harry Styles è trasmesso, su Netflix, a partire dalle 20:00 orario italiano. Oltre che nel nostro paese, l’evento musicale è visibile anche in tutti gli altri paesi del mondo in cui il servizio OTT è attivo.

Harry Styles, come già detto, ha realizzato il concerto a Manchester lo scorso 6 marzo, presso la Co Op Live Arena. Si è trattato un live decisamente molto importante, essendosi svolto proprio nella giornata in cui l’artista ha rilasciato Kiss All The Time. Disco, Occasionally, quarto album in studio del cantante britannico. Fra poche settimane, Styles inizia il Together Together, tournée mondiale che lo porta ad esibirsi in alcune delle città principali dell’Europa, del Nord America, del Sud America e dell’Australia.

Su Netflix è visibile l’evento integrale.

Concerto Harry Styles Netflix, la scaletta

Il concerto di Harry Styles a Manchester ha una durata di circa 90 minuti. In totale, sono ben 18 i brani che il cantante ha intonato di fronte al proprio pubblico, a partire da Aperture, con il quale ha aperto l’evento. A seguire, in ordine cronologico, ha eseguito altri successi come American Girls, Ready Steady Girl, Are You Listening Yet?, Taste Back, The Waiting Game, Season 2 Weight Loss e Coming Up Roses.

Il lungo evento live prosegue con brani come Pop, Dance no more, Paint by Numbers, Carla’s Song, From the Dining Table e Golden. Per la gioia del pubblico ha eseguito anche Watermelon Sugar, As It Was e Sign of the Times, fra le sue canzoni più conosciute ed apprezzate dal pubblico. Il live in quel di Manchester è terminato con la riproposizione di Aperture.

Sempre più musica sulle emittenti OTT

Il concerto di Harry Styles su Netflix non è che l’ultimo esempio di quanto le piattaforme OTT abbiano un interesse sempre maggiore verso gli eventi musicali dal vivo.

Il 21 marzo prossimo, ad esempio, sempre Netflix mostra, questa volta in diretta, il BTS The Comeback Live, concerto che l’omonimo gruppo coreano svolge, dalle 12:00 orario italiano, presso lo storico Gwanghwamun di Seul.

Il 3 dicembre scorso, invece, su Amazon Prime Video è stato trasmesso, integralmente, il concerto che Marco Mengoni ha effettuato a Parigi. Non solo film, serie tv e sport, dunque: le piattaforme stanno ampliando sempre più la propria offerta verso la musica.