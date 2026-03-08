Domenica 8 marzo, su Giallo, sono in onda gli episodi Costa Azzurra ed Atene di Crociera con Delitto. La serie tv poliziesca, come di consueto, è trasmessa dalle ore 21:10 circa, sulla rete visibile sul canale 38 del digitale terrestre.

Crociera con Delitto Costa Azzurra, regista e dove è girata

Conosciuta a livello internazionale con il titolo originale The Good Ship Murder, che ha debuttato nel Regno Unito lo scorso anno, la serie è realizzata dalla società Clapperboard Studios. Nata da una idea originale di Ben Frow, la produzione è girata a bordo della nave MSC Virtuosa.

La regia è di Steve Hughes, mentre la sceneggiatura porta la firma di Mark Stevenson, Andrew Bayliss, Jeff Povey, Suzanne Cowie, Lucia Haynes e Johanne McAndrew.

Gli appuntamenti odierni sono gli ultimi due della seconda stagione della serie. Entrambi gli episodi hanno una durata di circa 50 minuti.

Crociera con Delitto Costa Azzurra, la trama

Nel corso dell’episodio denominato Costa Azzurra di Crociera con Delitto, a bordo dell’imbarcazione fervono i preparativi per uno degli eventi più attesi da tutti: la reunion di una band molto famosa negli anni ’80 e che da diverso tempo non è più al centro delle scene.

Tuttavia, le cose non vanno come previsto quando il bassista finisce vittima di una grave aggressione, in seguito alla quale perde la vita. I protagonisti Jack e Kate si mettono subito a lavoro per cercare di consegnare alla giustizia il killer. L’indagine, tuttavia, è più difficile del previsto: tutti i principali sospettati, infatti, hanno un alibi che sembra scagionarli.

Atene, la trama

A seguire, la serata in compagnia di Crociera con Delitto procede con l’episodio Atene. Nella capitale della Grecia è effettuato un furto all’interno di un noto museo. In particolare, i ladri hanno preso di mira un antico manufatto, simbolo dell’amore riconosciuto a livello internazionale.

Il piano criminale sembra essere ben congeniato, ma la situazione precipita velocemente ed una guardia giurata in servizio nel museo rimane uccisa. Intanto, la relazione fra Jack e Kate è ad una svolta e la protagonista è chiamata a prendere una decisione molto importante.

Crociera con Delitto Costa Azzurra, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Crociera con Delitto, che procede con nuovi appuntamenti domenica 8 marzo, su Giallo.