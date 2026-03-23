Lunedì 23 marzo prende il via Vita da Artista 2. La seconda edizione del programma è in onda, in prima visione, su Rai 3.

Vita da Artista 2, conduce Jacopo Veneziani

Vita da Artista 2, format Rai Cultura realizzato dalla Ruvido Produzioni, parte alle ore 20:10 circa. Gli appuntamenti, visibili anche in streaming su Rai Play, sono trasmessi dal lunedì al venerdì ed hanno una durata di circa 25 minuti.

Alla conduzione, così come accaduto nella prima edizione, c’è Jacopo Veneziani. Lo storico dell’arte, nel cast di svariati programmi tv come Art Night ed In Altre Parole, accompagna gli spettatori in un viaggio alla scoperta della vita privata e creativa di grandi protagonisti della cultura, pittori, musicisti, scrittori.

Divulgazione storica con un linguaggio moderno

Vita da Artista 2 ha, come obiettivo, quello di effettuare una divulgazione storica ed artistica, con un linguaggio moderno ed orientato verso il presente. I protagonisti delle varie puntate sono raccontati mediante le opere d’arte, gli oggetti, gli ambienti e i luoghi per loro più rappresentativi. Tali oggetti, spesso, danno la possibilità, al conduttore, di far emergere storie personali, passioni e lati inediti delle donne e degli uomini che hanno fatto grande la cultura italiana ed internazionale.

Jacopo Veneziani, nelle varie puntate di Vita da Artista 2, raggiunge le case dei protagonisti, entra dentro le loro stanze, gli spazi della vita di ogni giorno e della creatività. Inoltre, è proposto un focus sulle opere più rappresentative dei personaggi sui quali è proposta l’analisi.

Vita da Artista 2, il presentatore espande il racconto oltre i confini nazionali

Durante Vita da Artista 2, il padrone di casa realizza dei ritratti di grandi intellettuali ed artisti italiani. Fra i protagonisti spiccano Alberto Moravia, autore di opere come Gli indifferenti e La Ciociara, e Giuseppe Verdi, compositore che ha ideato L’Aida, Nabucco ed il Rigoletto.

La narrazione di Jacopo Veneziani focalizza la propria attenzione anche sull’artista Carol Rama, sul pittore Giacomo Balla, esponente di spicco del Futurismo, e sull’incisore Giorgio Morandi.

La principale novità di Vita da Artista è che il racconto si espande oltre i confini nazionali. La Francia, in particolare, è grande protagonista, in primis con il pittore impressionista Pierre Auguste Renoir e con lo scrittore Victor Hugo. Inoltre, un lungo approfondimento è rivolto ad Eugène Delacroix, che ha composto la celebre Aria di libertà, e la pittrice Suzanne Valadon, la prima donna a dipingere, nel 1909, un nudo maschile.