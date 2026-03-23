Dopo le enormi difficoltà negli ascolti sulla televisione tradizionale, il giornalista Antonino Monteleone riparte dallo streaming. Il giornalista, a lungo inviato de Le Iene e dal 2024 passato in Rai, conduce, dal 23 marzo, Linea di Confine Digital.

Linea di Confine Digital, in cosa consiste il format

Linea di Confine Digital è una realizzazione della Rai Direzione Approfondimento. Il progetto è sperimentale, essendo il primo programma informativo nativo digitale.

Il format, infatti, è trasmesso, in diretta, esclusivamente in streaming su Rai Play, oltre che su YouTube. L’obiettivo della TV di Stato è quello di far evolvere la propria offerta editoriale, orientandola sempre più verso un modello multipiattaforma capace di raggiungere pubblici diversificati, con una particolare attenzione rivolta verso i spettatori più giovani.

Il debutto dedicato al Referendum sulla Giustizia

La prima puntata di Linea di Confine Digital, visibile in diretta dalle ore 16:00 alle 18:00, è trasmessa il 23 marzo. Il conduttore Antonino Monteleone ha deciso di dedicare l’intero appuntamento al Referendum sulla Giustizia. Fra exit poll e proiezioni, il format segue, in diretta, lo spoglio.

Svariati gli ospiti che arricchiscono la puntata. In studio c’è Patrick Facciolo, analista della comunicazione, e Stefano Ceccanti, docente di diritto pubblico comparato all’Università di Roma La Sapienza. Il dibattito è arricchito con gli interventi di Luca Palamara, ex magistrato e segretario dell’Associazione Nazionale Magistrati.

In collegamento da Milano c’è l’avvocato penalista Ivano Chiesa. Da Napoli, invece, partecipano Luigi De Magistris, in passato magistrato e sindaco di Napoli, e Luca Telese, direttore del quotidiano Il Centro.

Linea di Confine Digital, per Antonino Monteleone una nuova sfida professionale dopo la bocciatura negli ascolti

Per Antonino Monteleone, l’avventura con Linea di Confine Digital rappresenta un ritorno in onda, seppur solamente in streaming e non sul piccolo schermo, dove ha raccolto, nelle ultime stagioni televisive, risultati decisamente deludenti.

Dopo il flop de L’Altra Italia, talk di prima serata di Rai 2 chiuso anticipatamente per bassi ascolti (le cinque puntate proposte hanno ottenuto una media dell’1,3% di share), a febbraio 2025 il giornalista è tornato, sulla medesima rete ma in seconda serata, con Linea di Confine. Anche in questo caso, il pubblico ha bocciato la trasmissione, che ha faticato a superare il 4% di share.

Dal 23 marzo, la Rai ha deciso di far debuttare il nuovo talk, tratto proprio da Linea di Confine, esclusivamente in diretta streaming. Una nuova sfida professionale che, da una parte, conferma la volontà della TV di Stato di sperimentare con Monteleone, ma che dall’altra parte rischia di essere una sorta di ultima spiaggia per il conduttore, che non può permettersi di ottenere altri risultati flop.