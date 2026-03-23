A partire dal pomeriggio cambia la programmazione tv di molte reti nazionali per seguire lo spoglio del Referendum sulla Giustizia. Sono attesi degli speciali sulle principali emittenti nazionali.

Referendum sulla giustizia programmazione tv, le modifiche Rai

Iniziando dalla Rai, sull’ammiraglia Rai 1 il format La Volta Buona ha una durata ridotta, terminando alle 14:50 circa, orario in cui parte un’edizione straordinaria del TG1. Il telegiornale procede fino alle 17:15 circa, quando cede la linea a Vita in Diretta. Salta, dunque, Il Paradiso delle Signore. In seconda serata, si parla dell’appuntamento elettorale a XXI Secolo, talk guidato da Francesco Giorgino.

Su Rai 2, invece, è in programma un’edizione straordinaria del TG2 che parte dalle 17:00 e procede per circa 90 minuti, fino alle 18:30. Non va in onda, dunque, La Porta Magica con Andrea Delogu. Sulla medesima rete è previsto uno speciale in prima serata, dalle ore 21:00, per raccontare l’impatto che il voto ha avuto sulla politica italiana.

Su Rai 3, uno speciale dedicato al Referendum parte alle 14:50 e procede fino alle 16:30. Inoltre, Massimo Giletti dedica la quasi totalità dell’appuntamento de Lo Stato delle Cose al risultato del voto.

Referendum sulla giustizia programmazione tv, il racconto Mediaset affidato completamente a Rete 4

Per quel che concerne Mediaset, invece, lo spoglio del Referendum sulla Giustizia è monitorato su Rete 4, unica rete del gruppo a subire delle modifiche. Colui che è incaricato di seguire ed analizzare i risultati è il giornalista Nicola Porro, in onda dalle 14:50 con Speciale Quarta Repubblica, in diretta fino alle 19:00. Dopo il TG4 sono confermati La Promessa e 4 di Sera, per poi ridare spazio, come ogni lunedì in prima serata, a Nicola Porro con Quarta Repubblica, con una puntata quasi esclusivamente dedicata all’appuntamento elettorale.

La Maratona Mentana

Il Referendum sulla Giustizia monopolizza l’intero palinsesto di La7. Sulla rete di Urbano Cairo, dalle ore 14:15 circa, quindi subito dopo la fine del telegiornale, prende il via una lunghissima Maratona Mentana. Essa, guidata da Enrico Mentana, procede fino alle 20:35 circa, quando Lilli Gruber conduce Otto e mezzo. In prima serata, per un’analisi ironica sui risultati emersi dalle urne, c’è Propaganda Live con Zoro. Saltano i consueti spazi affidati a Tagadà, La Torre di Babele Doc, Ignoto X e La Torre di Babele.

Infine, lunga diretta sul Referendum anche su Sky TG24. Visibile sui canali 100 e 500 di Sky e sulla rete 50 del digitale terrestre, dalle 14:30 parte una lunga diretta intitolata Speciale Referendum Giustizia e che accompagna il pubblico fino alle ore 21:00.