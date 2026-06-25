Dopo Via dei matti n°0, la Rai chiude anche Riserva Indiana. A dare la notizia è stato il conduttore Stefano Massini, che ha pubblicato sui social un post decisamente polemico.

Rai chiude Riserva indiana, cosa ha detto il conduttore

Stefano Massini, sul proprio profilo Facebook, ha comunicato: “Cari amici, come scrivono oggi i giornali, la nostra Riserva Indiana chiude. Anzi no, per l’esattezza viene chiusa. Dopo circa 70 puntate in cui abbiamo ospitato quello che si muove di più interessante e diverso nella scena musicale italiana, la Rai ha deciso di azzerare il programma senza neanche avermi mai voluto incontrare o parlare. Silenzio totale, e vattene via“.

Il conduttore continua l’intervento: “Amarezza? Sì, tanta. Soprattutto quando mi viene riferito di telefonate incredibili del tono “non vogliamo più Massini in nessuno spazio Rai”. Quella Rai di cui anche io pago il canone in nome di un servizio pubblico che dovrebbe essere di ognuno. Scandalo? Non c’è più, è tutto normale“.

Rai chiude Riserva indiana, il resto del post

Stefano Massini, nel suo messaggio su Facebook relativo alla chiusura di Riserva Indiana, ha elencato alcuni degli ospiti che si sono alternati nel corso delle puntate, da Fiorella Mannoia a Gianni Morandi. Il conduttore ha poi terminato il messaggio: “Questo è quello che è stata Riserva Indiana in un anno e mezzo e quattro edizioni. Tantissimi altri sono i grandi (e i non ancora grandi) della musica italiana che erano pronti a entrare nella lista. Ma si sa: la politica decide tutto, in televisione. E per le riserve indiane, in tutti i sensi, non c’è posto.”

Il format aveva esordito nel 2025

Riserva Indiana, di cui Stefano Massini era l’ideatore oltre che il conduttore, era prodotto da Rai Cultura e Ruvido Produzioni e ha esordito nel maggio del 2024, sempre nella fascia dell’access prime time di Rai 3. In poco più di due anni, il programma è andato in onda per un totale di quattro edizioni, l’ultima proposta fra settembre e ottobre dello scorso anno.

Il format, nel corso delle puntate, ha ottenuto ascolti discreti, seppur in discesa con il passare delle edizioni. La prima, proposta fra maggio e giugno di due anni, ha tenuto compagnia a poco meno di 900 mila spettatori con il 5,06% di share. L’ultima edizione, composta da un totale di venti appuntamenti, è giunta al termine con una media di 710 mila telespettatori e una share del 3,92% di share.