La notizia circolava da qualche giorno, ma ora è ufficiale. La Rai ha chiuso Via dei matti n°0. A confermarlo sono stati, con un video sui social, i conduttori Stefano Bollani e Valentina Cenni.

Rai ha chiuso Via dei matti n°0, cosa hanno detto i conduttori

In un video pubblicato sui vari canali social, Stefano Bollani e Valentina Cenni hanno affermato: “Ci sarebbe piaciuto molto darvi una bella notizia, ci sarebbe piaciuto dirvi che Via dei matti n°0 continuerà, ma purtroppo non è così. Non ci sarà una nuova stagione. Ci dispiace moltissimo, ringraziamo con tutto il cuore il nostro pubblico che ci ha sempre seguito per cinque anni, cinque stagioni con una generosità, un amore, una cura e un’attenzione veramente commovente“.

L’ultimo appuntamento il 20 febbraio

Stefano Bollani e Valentina Cenni, durante il video social, hanno proseguito: “Ci hanno seguito tanto al punto che su Rai 3 fanno le repliche e le potete vedere alla solita ora, più o meno verso le otto e un quarto. Vi salutiamo con l’augurio di vederci presto, di rincontrarci“.

Via dei matti n°0, dunque, chiude dopo cinque edizioni. La prima è andata in onda nel marzo del 2021, in access prime time su Rai 3, e da quel momento è stato riconfermato ogni anno. L’ultima puntata è andata in onda il 20 febbraio di quest’anno.

Rai ha chiuso Via dei matti n°0, l’esigenza di una maggiore stabilità

La scelta della Rai di chiudere Via dei matti n°0 lascia, senza dubbio, sorpresi. Il format, che metteva al centro la musica declinata in ogni campo e genere, ha ottenuto nell’ultima edizione buoni dati di ascolto, con una share media superiore al 4% e picchi vicini al 6% di share.

Più comprensibile sarebbe la scelta se fosse associata alla volontà Rai di garantire una maggiore stabilità alla fascia dell’access prime time di Rai 3. Al di là di Un Posto al Sole e Il Cavallo e la Torre, certezze inossidabili della programmazione tv, la terza rete ha avuto, nella passata stagione, un’ampia alternanza di trasmissioni. Oltre a Via dei matti n°0, da settembre sono andati in onda, fra gli altri, i format Il Provinciale, Riserva Indiana, Caro Marziano e Tribù.

Una quantità sicuramente eccessiva di programmi, che di fatto cambiavano con cadenza (quasi) mensile. Per la prossima stagione, dunque, sarebbe necessario avere una maggiore stabilità nei propri palinsesti e chissà se la chiusura di Via dei matti n°0 possa rappresentare l’inizio di questo percorso.