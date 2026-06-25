Barbara D’Urso riparte dal teatro e lo fa con Barbaramente. La conduttrice, sui propri social, ha confermato che sarà la protagonista di una tournée.

Barbaramente Barbara D’Urso, due le date annunciate

Barbara D’Urso, in attesa del ritorno in tv, approda nei teatri del nostro paese e lo fa con Barbaramente. Al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli in merito al tema dello spettacolo: l’unica informazione disponibile è che la regia sarà curata da Chiara Noschese.

L’annuncio dell’arrivo dello spettacolo teatrale intitolato Barbaramente è stato accompagnato dalla pubblicazione delle prime due date del calendario, entrambe nel 2027. Il 14 aprile, la conduttrice e il resto del cast (di cui non si conosce ancora la composizione) si esibiscono al Teatro Acacia di Napoli. Cinque giorni dopo, il 19 aprile, lo spettacolo arriva al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano.

Barbaramente Barbara D’Urso, il ritorno a teatro

Ad alimentare la curiosità in merito al contenuto dello spettacolo teatrale è la stessa conduttrice, che nell’annuncio di Barbaramente ha scritto: “Perché nessuno può togliermi la voce“. Poco dopo tale comunicazione, l’ex concorrente di Ballando con le stelle ha aggiunto: “Grazie a tutti coloro che hanno acquistato il biglietto di Barbaramente così in anticipo per le date di Milano e di Napoli. Ovviamente questa è un’Anteprima: abbiamo spoilerato solo due delle tante date che faremo in primavera. Anche perché prima ci sarà l’autunno…”.

Per Barbara D’Urso, quello con Barbaramente non è un esordio a teatro. Il debutto è avvenuto nel 1993, con lo spettacolo Appuntamento d’amore. Negli anni ha fatto parte di numerose altre produzioni, l’ultima della quale intitolata Taxi a due piazze, diretta ancora una volta da Chiara Noschese e con la quale ha girato numerosi teatri del nostro paese a partire dal 2023.

Le voci di un possibile ritorno in tv

Per Barbara D’Urso, insomma, la prossima stagione si prospetta già ricca di impegni. Chissà se oltre alla tournée teatrale possano arrivare presto nuovi annunci relativi a un possibile ritorno in televisione. La pista principale porta verso il banco di giudici di Ballando con le stelle, con Milly Carlucci e la Rai che, pare, starebbero valutando la conduttrice come sostituta di Selvaggia Lucarelli per la prossima edizione. D’Urso, d’altronde, ha mostrato già di essere molto affezionata al format del sabato sera, al quale ha partecipato come ospite nel 2024 e come concorrente nel 2025. Sul web, poi, erano circolate delle voci di un possibile approdo di Barbara D’Urso al timone di un nuovo programma Rai, oltre che l’arrivo sulle piattaforme di una docu-serie a lei dedicata. Voci, queste, che attualmente non hanno trovato alcuna conferma.