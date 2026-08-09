Domenica 9 agosto va in onda su Rai 1 dalle 21:25 circa la penultima puntata di Noos. Mentre il conduttore Alberto Angela cerca di arginare la crisi negli ascolti, la TV di Stato ha deciso di modificare la programmazione tv del prossimo appuntamento.

Noos 9 agosto, l’emorragia di ascolti continua

Quella odierna è la quarta puntata di Noos, format realizzato da Rai Cultura. La trasmissione, quest’anno, sta affrontando non poche difficoltà negli ascolti, confermando ogni settimana un trend in calo.

L’esordio del 12 luglio, infatti, ha segnato il 13,4%, mentre il secondo e terzo appuntamento hanno ottenuto un 12,5% e un 12,2% di share. Attualmente, la media share è del 12,7%, nettamente in calo rispetto all’edizione dell’anno scorso che aveva chiuso al 14,06%.

Mentre la trasmissione sta affrontando delle innegabili difficoltà, la Rai ha deciso di modificare la programmazione tv del prossimo appuntamento. L’ultima puntata del 2026 andrà in onda eccezionalmente mercoledì 12 agosto e non la domenica, quando su Rai 1 sarà omaggiato Pippo Baudo con lo speciale Stasera Pippo Baudo.

La dipendenza in ogni sua sfumatura

A Noos di domenica 9 agosto, Alberto Angela parla delle dipendenze in ogni sua sfumatura: droghe, tabacco e alcool, ma anche quella che riguarda il sesso, il cibo o la tecnologia. Per cercare di capire quali sono i meccanismi dietro a tali fenomeni, il conduttore dialoga con Giovanni Martinotti, medico chirurgo e psichiatra di fama internazionale. Emmanuele Jannini, invece, spiega ciò che si intende per dipendenza affettiva, a dimostrazione di quanto mente e corpo siano profondamente legati.

La trasmissione, in seguito, parla di una rivoluzione nel mondo della medicina: per la prima volta una terapia genica italiana ha fatto sparire gravi malattie autoimmuni in poche settimane, restituendo una vita normale a dieci giovani pazienti. In un filmato, le telecamere del format hanno seguito due di questi pazienti. Poi, in studio, Alberto Angela intervista il Prof. Franco Locatelli e il Dott. Fabrizio De Benedetti, i due artefici di questa svolta.

Per parlare delle ultime scoperte avvenute a Pompei prende la parola Gabriel Zuchtriegel, il direttore del Parco Archeologico. Lo scrittore Carlo Lucarelli, invece, racconta la terribile storia del Mostro di Milwaukee Jeffrey Dahmer, autore di 17 omicidi.

Noos 9 agosto, il ritorno dell’uomo sulla Luna

A Noos del 9 agosto, Dario Fabbri spiega le ultime dinamiche geopolitiche e la nutrizionista Elisabetta Bernardi spiega come mantenere sotto controllo il colesterolo. Con l’etologa Elisabetta Palagi si parla del comportamento delle orche ed è proposto anche un servizio su un progetto di ricerca del laboratorio di Chioggia dell’Università di Padova dedicato alla tutela degli squali.

Durante la puntata, l’astrofisico Luca Perri ha raggiunto la Germania per raccontate le attività di preparazione per riportare l’uomo sulla Luna. Infine, con Edwige Pezzulli si parla di buchi neri e con Massimo Polidoro è esplorato il tema del quishing, la truffa che si serve dei QR code per rubare i dati privati.