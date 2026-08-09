Hot Sweet Sour – Ingredienti di un amore (titolo originale Acı Tatlı Ekşi) è il film romantico turco del 2017 diretto da Andaç Haznedaroğlu, in onda su Canale 5 e disponibile su Mediaset Infinity. Protagonisti sono Buğra Gülsoy e Özge Özpirinçci, rispettivamente nei ruoli di Murat e Duygu, due innamorati cresciuti insieme che si ritrovano davanti a una scelta destinata a segnare profondamente le loro vite.

La pellicola mescola commedia romantica e melodramma raccontando un amore che attraversa il tempo, le occasioni perdute e una dolorosa verità che cambia completamente il significato delle scelte compiute dai protagonisti.

Regia, produzione e protagonisti del film Hot Sweet Sour – Ingredienti di un amore

La regia è firmata da Andaç Haznedaroğlu, mentre la sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Buğra Gülsoy, interprete del protagonista.

Buğra Gülsoy interpreta Murat, mentre Özge Özpirinçci dà volto a Duygu. I due si conoscono fin dall’infanzia e il loro legame sembra destinato naturalmente a trasformarsi in un matrimonio.

Nel cast troviamo inoltre Gözde Türkpençe nel ruolo di Eliz, Yusuf Akgün in quello di Alper, Osman Alkaş come Hakan, oltre a Füsun Demirel e Rahmi Dilligil.

Dove è stato girato?

Hot Sweet Sour – Ingredienti di un amore è stato girato in Turchia, principalmente tra Istanbul e Smirne (İzmir).

Le due città accompagnano anche le diverse fasi della relazione tra Murat e Duygu. Istanbul rappresenta soprattutto la carriera e la nuova vita di Murat, mentre Smirne è legata al percorso intrapreso da Duygu.

Trama del film Hot Sweet Sour – Ingredienti di un amore

Murat e Duygu si conoscono da quando sono bambini e crescendo finiscono inevitabilmente per innamorarsi. Dopo gli studi, Murat è convinto che sia arrivato il momento di costruire una famiglia e le chiede di sposarlo.

Duygu, però, lo sorprende rifiutando la proposta. Prima del matrimonio vuole realizzare i propri sogni e costruirsi una carriera. I due prendono così una decisione particolare: separarsi e incontrarsi nuovamente cinque anni dopo. Se a quel punto saranno ancora single e innamorati, si sposeranno.

Gli anni trascorrono. Murat diventa uno chef di successo, mentre Duygu porta avanti la propria attività artistica.

Quando arriva finalmente il momento del loro nuovo incontro, però, Duygu scopre qualcosa che non aveva previsto: Murat ha un’altra donna e sta per sposarsi.

Il sentimento tra i due, tuttavia, non è mai realmente scomparso. Dietro il comportamento di Duygu si nasconde inoltre una verità molto più dolorosa, destinata a trasformare quella che sembrava una semplice storia di amore perduto in un dramma.

Spoiler finale: come finisce Hot Sweet Sour – Ingredienti di un amore?

La parte conclusiva rivela la ragione più dolorosa delle decisioni di Duygu: la giovane è gravemente malata e sa che il tempo che le rimane potrebbe essere poco.

Murat comprende finalmente quanto Duygu abbia cercato di proteggerlo e quanto il loro amore sia rimasto vivo nonostante gli anni trascorsi lontani. Decide quindi di stare accanto alla donna che ha sempre amato.

Murat e Duygu si sposano e cercano di vivere pienamente il tempo che resta loro. Riescono anche a costruire quella famiglia che sembrava ormai impossibile.

Il destino, però, non concede loro il lieto fine sperato. Duygu muore a causa della malattia, lasciando Murat con il loro bambino e con i ricordi della loro storia.

Nel finale vediamo quindi Murat andare avanti insieme al figlio, mantenendo vivo il ricordo di Duygu. È proprio questa rivelazione a dare un significato diverso all’intera storia: molte delle scelte apparentemente incomprensibili della protagonista erano dettate dal desiderio di proteggere l’uomo che amava.

Cast completo del film Hot Sweet Sour – Ingredienti di un amore