Mancano pochi giorni all’uscita nei cinema del film Odissea e, nell’attesa, vi sono una serie di speciali dedicati in tv. Fra gli appuntamenti più attesi c’è quello di Noos con Alberto Angela che propone due interviste esclusive.

Odissea film speciali in tv, le interviste a Nolan e Damon

Domenica 12 luglio, in prima serata su Rai 1, va in onda la prima puntata della nuova edizione di Noos con Alberto Angela. Per l’occasione, il divulgatore scientifico dà ampio spazio alla pellicola Odissea, kolossal basato sull’omonimo poema di Omero e costato ben 250 milioni di dollari.

Per lanciare l’uscita della pellicola, la TV di Stato ha deciso di proporre due interviste esclusive ai protagonisti del progetto. Il primo è Christopher Nolan, il regista del film che torna nelle sale a due anni di distanza dal successo con Oppenheimer. Il secondo è Matt Damon, attore vincitore di un Premio Oscar e di due Golden Globe e che interpreta Odisseo.

La serata di Focos

La lunga marcia di avvicinamento all’esordio del film Odissea al cinema prosegue lunedì 13 luglio, su Focus. Sulla rete è prevista la messa in onda di due docufilm in prima visione assoluta.

Alle ore 21:20 è possibile seguire Ulisse Il primo Eroe, che esamina la figura del protagonista inteso come un uomo comune sopravvissuto alla guerra di Troia e che ha intrapreso un viaggio di dieci anni per ritrovare la strada di casa. A seguire, dalle 22:25, debutta La mossa di Ulisse – La vera storia del cavallo di Troia, che racconta il lavoro di un team di archeologici per scoprire quanto di vero ci sia nella mitologica guerra di Troia e nel celebre stratagemma del cavallo.

Odissea film speciali in tv, il 16 luglio una programmazione ad hoc su Rai Storia

L’epopea dell’Odissea è al centro di una programmazione tv ad hoc di Rai Storia nella giornata del 16 luglio, ovvero quella nella quale la pellicola sbarca al cinema. Dalle 15:15 alle 16:25 è possibile seguire due puntate di Cronache eroiche: la prima è intitolata Odissea 1 Il viaggio, la seconda ha come titolo Odissea 2 Il ritorno. Dalle 17:20, poi, è proposta la prima delle otto puntate di Odissea, sceneggiato del 1968 diretto da Franco Rossi, Piero Schivazappa e Mario Bava. Si tratta di una produzione storica per la Rai, essendo la prima della TV di Stato ad essere stata prodotta a colori, in quanto realizzata in ottica di una distribuzione internazionale.