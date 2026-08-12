Mercoledì 12 agosto, su Rai 1, va in onda l’ultima puntata di Noos L’Avventura della conoscenza 2026. La trasmissione, condotta da Alberto Angela, prende il via dalle ore 21:25 circa.

Noos L’Avventura della conoscenza 2026 ultima puntata, lo sviluppo cerebrale

In occasione dell’appuntamento che chiude l’edizione 2026 di Noos L’Avventura della conoscenza, il conduttore Alberto Angela dialoga, in primis, con il pedagogista Daniele Novara, fondatore del Centro psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti a Piacenza. All’esperto è affidato il compito di spiegare le tappe attraverso le quali un bambino inizia a sviluppare sicurezza e capacità relazionali. Fondamentali sono soprattutto i primi tre anni in vita, che sono cruciali per costruire la stabilità emotiva di base.

A seguire prende la parola il professor Alberto Oliveiro, medico e psicobiologo esperto di neuroscienze, che descrive alcune delle più recenti scoperte della neuroscienza sui processi di crescita e sviluppo del cervello dei bambini nei primi anni di vita.

La crisi demografica

Durante Noos L’Avventura della conoscenza di mercoledì 12 agosto è analizzato il problema legato al calo demografico italiano. A differenza del passato, nella società odierna vi sono molti anziani e pochi bambini. Secondo le stime, per avere una popolazione stabile sarebbe necessario che ogni donna avesse in media 2,1 figli. Per vedere gli effetti di tale fenomeno, le telecamere di Rai 1 entrano all’interno di una classe del comune di Premilcuore.

A Noos di oggi torna lo scrittore Carlo Lucarelli, che racconta la vera storia di Ted Bunny, il serial killer che prendeva di mire le studentesse. Massimo Polidori, invece, mette in guardia il pubblico dai pericoli del deepfake, con i volti dei vip usati senza il loro consenso per promuovere diversi tipi di prodotti. Dopo una parentesi sui mondi ghiacciati con Edwige Pezzulli, l’etologa Elisabetta Palagi parla del lutto nel mondo degli elefanti: tali animali, infatti, hanno la consapevolezza della morte.

Noos L’Avventura della conoscenza 2026 ultima puntata, i neutrini

La nutrizionista Elisabetta Bernardi, durante Noos, dà consigli per evitare la contaminazione dei cibi e Ruggero Rollini spiega dove vanno a finire i rifiuti organici che produciamo. Il professor Luciano Floridi continua il ciclo di lezioni sull’Intelligenza Artificiale, fra benefici e possibili rischi. A Dario Fabbri è affidato il compito di fornire una spiegazione degli scenari internazionali.

La puntata di Noos L’Avventura della conoscenza del 12 agosto termina con Giuliana Galati del CERN di Ginevra per parlare di neutrini cioè delle particelle più abbondanti dell’universo, dopo i fotoni, e difficili da studiare.