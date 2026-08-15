Sabato 15 agosto si svolge il tradizionale Concerto Sinfonico di Ferragosto 2026. Lo spettacolo musicale è visibile anche in televisione grazie a Rai 3.

Concerto Sinfonico di Ferragosto 2026, un evento visibile in tutto il mondo

La Rai, in occasione del Concerto Sinfonico di Ferragosto, ha messo a punto una programmazione tv decisamente ampia. La diretta sul piccolo schermo, come detto garantita su Rai 3, parte alle ore 12:45 circa, quando inizia un’edizione speciale del TGR della redazione di Torino. In streaming, è possibile seguire l’evento mediante l’applicazione RaiPlay. La TV di Stato, poi, ha scelto di rendere disponibile alla visione il Concerto in tutti i Paesi del mondo grazie a Rai Italia. Infine, l’evento è sottotitolato alla pagina 777 del Televideo mediante Rai Pubblica Utilità.

Una festa per riflettere sulla fragilità della montagna

Quella del 2026 è la 49esima edizione del Concerto Sinfonico di Ferragosto. La particolarità della kermesse è che essa, anche quest’anno, si svolge nelle suggestive località delle Alpi Cozie. In particolare, il pubblico è accolto nei pressi della stazione sciistica di Rucas, ad un’altezza di 1500 metri sopra il livello del mare, nel territorio di Bagnolo Piemonte, in provincia di Cuneo.

L’appuntamento musicale permette al pubblico di fare una riflessione sulla fragilità della montagna, spina dorsale dell’Italia oramai meta turistica anche estiva ma che si ritrova a dover fare i conti con due gravi problemi: da una parte lo spopolamento, con sempre più giovani che scelgono di abbandonare le località montane per cercare fortuna altrove, e dall’altra la crisi climatica.

Alla vigilia, il Concerto è stato commentato Roberto Pacchetti, Direttore della Testata Giornalistica Regionale della Rai, che ha detto: “Il Concerto sinfonico di Ferragosto rappresenta un tassello fondamentale del racconto del territorio, anima della TGR. Fin dal 1992 lo portiamo nelle case di tutti gli italiani e nel mondo con uno speciale a cura della redazione di Torino. Un inno alla bellezza che vuole dare lustro e visibilità alla montagna senza nascondere i problemi e le sfide che le terre alte affrontano ogni giorno e che trovano spazio nei nostri telegiornali”.

Concerto Sinfonico di Ferragosto 2026, un viaggio nelle musiche del ‘900

La protagonista del Concerto Sinfonico di Ferragosto 2026 è l’Orchestra Bartolomeo Bruni della Città di Cuneo, che è diretta dal maestro Andrea Oddone, all’ottava partecipazione all’evento. Durante lo spettacolo è realizzato un viaggio alla scoperta di alcune delle musiche che hanno caratterizzato maggiormente il ‘900.

In scaletta, infatti, ci sono capolavori come Madama Butterfly di Giacomo Puccini e l’Olympic Fanfare and Theme di John Williams. Previsti, poi, Spartacus di Aram Khachaturian e Danzòn No.2 di Arturo Márquez. Infine va in scena La Dolce Vita con la suite sinfonica di Nino Rota.