Senza Maria De Filippi i dati Auditel calano. Si potrebbero riassumere così gli ascolti della serata di sabato 14 marzo, con Canale 5 che ha deciso di puntare sul concerto (in replica) di Sal Da Vinci per contrastare la seconda puntata di Sanremo Top.

Sanremo Top concerto Sal Da Vinci, i dati del 14 marzo

Analizzando gli ascolti della prima serata di sabato 14 marzo emerge una vittoria per Rai 1. In particolare, sull’ammiraglia della TV di Stato, Carlo Conti ha ufficialmente chiuso la sua avventura da conduttore e direttore artistico del Festival guidando la seconda ed ultima puntata di Sanremo Top. Lo show, in onda dalle 21:52 alle 00:59 circa, ha tenuto compagnia a 2 milioni e 192 mila telespettatori, con una share del 17,9%.

Su Canale 5, invece, è andato in onda, come detto, il concerto in replica di Sal Da Vinci. Il vincitore del Festival di Sanremo, infatti, aveva realizzato, la scorsa estate, un grande concerto in Piazza Plebiscito a Napoli, già proposto su Canale 5 a dicembre. Mediaset, sull’onda della popolarità del cantante per la vittoria nella kermesse, ha riproposto l’appuntamento, dalle 21:59 alle 00:30 circa, che tuttavia si è fermato ad appena 2 milioni di telespettatori, con il 15,2% di share.

Canale 5 subisce l’assenza di C’è posta per te di Maria De Filippi

Canale 5, come è noto, ha deciso, negli scorsi giorni, di accorciare la durata dell’edizione iniziata lo scorso gennaio di C’è posta per te. Il people show di Maria De Filippi, inizialmente, era previsto fino al 14 marzo, per poi cedere la linea, dalla settimana seguente, al Serale di Amici.

Il Biscione, tuttavia, ha deciso di sacrificare un appuntamento, in favore del già citato concerto in replica di Sal Da Vinci. Una scelta che non ha pagato dal punto di vista dell’Auditel. L’ultima puntata di C’è posta per te, in onda il 7 marzo, aveva appassionato 3 milioni ed 800 mila spettatori, con il 27,1%. L’evento musicale con protagonista il vincitore della kermesse, dunque, ha causato alla rete un calo di circa il 12% di share ed un milione ed 800 mila persone rispetto al format di De Filippi.

Sanremo Top concerto Sal Da Vinci, l’esibizione Rossetto e Caffè a reti unificate

La serata del 14 marzo, dunque, ha avuto come protagonista Sal Da Vinci, in onda sia su Rai 1 che su Canale 5. L’artista, ad un certo punto, è apparso in contemporanea in entrambe le reti, fra l’altro con la medesima canzone, ovvero Rossetto e Cafffè. Si tratta di un momento decisamente raro e straniante per il pubblico, in quello che è stato l’ennesimo capitolo della sfida stagionale fra Rai e Mediaset.