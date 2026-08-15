Cosa vedere stasera in TV, sabato 15 agosto 2026? La serata di Ferragosto propone musica, sport, western, soap, intrattenimento, calcio, cinema d’azione, cucina, crime e film su Sky Cinema. Su Rai 1 va in onda Sogno e son desto, lo spettacolo con Massimo Ranieri, mentre Canale 5 punta su Ciao Darwin 9 – Giovanni 8:7.

Tra gli altri appuntamenti spiccano gli Europei di Atletica su Rai 2, Il buono, il brutto, il cattivo su Rai 3, La Promessa su Rete 4, la partita di Coppa Italia Torino – Carrarese su Italia 1, Agente 007 – Missione Goldfinger su La7, Alessandro Borghese – 4 Ristoranti su TV8 e L’enigma del mostro di Firenze sul Nove.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:30 – Sogno e son desto . Massimo Ranieri torna protagonista con uno show tra musica, teatro, racconto e grandi canzoni.

– . Massimo Ranieri torna protagonista con uno show tra musica, teatro, racconto e grandi canzoni. Rai 2, ore 21:00 – Europei di Atletica . Da Birmingham 2026, spazio alla sesta giornata dei Campionati Europei con le gare serali.

– . Da Birmingham 2026, spazio alla sesta giornata dei Campionati Europei con le gare serali. Rai 3, ore 21:20 – Il buono, il brutto, il cattivo . Il capolavoro western di Sergio Leone con Clint Eastwood, Eli Wallach e Lee Van Cleef.

– . Il capolavoro western di Sergio Leone con Clint Eastwood, Eli Wallach e Lee Van Cleef. Canale 5, ore 21:20 – Ciao Darwin 9 – Giovanni 8:7 . Paolo Bonolis e Luca Laurenti conducono una nuova serata dello storico show.

– . Paolo Bonolis e Luca Laurenti conducono una nuova serata dello storico show. Italia 1, ore 21:08 – Torino – Carrarese . Primo turno di Coppa Italia 2026/2027, in diretta dallo stadio Grande Torino.

– . Primo turno di Coppa Italia 2026/2027, in diretta dallo stadio Grande Torino. La7, ore 21:15 – Agente 007 – Missione Goldfinger. Sean Connery torna nel ruolo di James Bond in uno dei capitoli più celebri della saga.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 21:30 – Sogno e son desto – Show musicale con Massimo Ranieri.

– – Show musicale con Massimo Ranieri. Rai 2, ore 21:00 – Europei di Atletica – Birmingham 2026, sesta giornata.

– – Birmingham 2026, sesta giornata. Rai 2, ore 23:00 – Due con – La storia dei fratelli Abbagnale – Documentario sportivo.

– – Documentario sportivo. Rai 3, ore 21:20 – Il buono, il brutto, il cattivo – Film western diretto da Sergio Leone.

– – Film western diretto da Sergio Leone. Rai 4, ore 21:19 – Wild Target – Una valigia per tre – Film action e commedia.

– – Film action e commedia. Rai 5, ore 21:21 – …E fuori nevica! – Commedia tratta dall’opera teatrale di Vincenzo Salemme.

– – Commedia tratta dall’opera teatrale di Vincenzo Salemme. Rai Movie, ore 21:10 – Laguna blu – Film romantico e d’avventura.

– – Film romantico e d’avventura. Rai Premium, ore 21:20 – I casi di Teresa Battaglia – Serie crime con Elena Sofia Ricci.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:32 – La Promessa – Nuovi episodi in prima TV della soap spagnola.

– – Nuovi episodi in prima TV della soap spagnola. Canale 5, ore 21:20 – Ciao Darwin 9 – Giovanni 8:7 – Intrattenimento con Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

– – Intrattenimento con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Italia 1, ore 21:08 – Torino – Carrarese – Coppa Italia 2026/2027, primo turno.

– – Coppa Italia 2026/2027, primo turno. 20, ore 20:40 – Venezia – Modena – Coppa Italia.

– – Coppa Italia. 20, ore 22:59 – Johnny Mnemonic – Film di fantascienza e azione con Keanu Reeves.

– – Film di fantascienza e azione con Keanu Reeves. Iris, ore 21:14 – I molti santi del New Jersey – Film crime e drammatico legato all’universo de I Soprano.

– – Film crime e drammatico legato all’universo de I Soprano. Twentyseven, ore 21:09 – Batman – Il film di Tim Burton con Michael Keaton e Jack Nicholson.

– – Il film di Tim Burton con Michael Keaton e Jack Nicholson. La5, ore 21:10 – Tata giramondo: Missione Sudafrica – Film romantico e family.

La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera

La7, ore 21:15 – Agente 007 – Missione Goldfinger – Film d’azione e spionaggio con Sean Connery.

– – Film d’azione e spionaggio con Sean Connery. TV8, ore 19:25 – Inter – Betis – Amichevole estiva in diretta.

– – Amichevole estiva in diretta. TV8, ore 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti – Docureality culinario con quattro ristoratori in gara.

– – Docureality culinario con quattro ristoratori in gara. Nove, ore 21:30 – L’enigma del mostro di Firenze – Programma crime dedicato a uno dei casi più discussi della cronaca italiana.

– – Programma crime dedicato a uno dei casi più discussi della cronaca italiana. Cielo, ore 21:15 – Godzilla – Film d’azione e fantascienza.

– – Film d’azione e fantascienza. La7 Cinema, ore 21:15 – Downsizing – Vivere alla grande – Film di Alexander Payne con Matt Damon.

– – Film di Alexander Payne con Matt Damon. TV2000, ore 20:40 – La passione di Bernadette – Programma religioso e biografico.

I film di stasera in TV sabato 15 agosto 2026

Il buono, il brutto, il cattivo – Rai 3, ore 21:20. Tre pistoleri cercano un tesoro nascosto durante la Guerra di Secessione, tra alleanze provvisorie, tradimenti e duelli entrati nella storia del cinema.

– Rai 3, ore 21:20. Tre pistoleri cercano un tesoro nascosto durante la Guerra di Secessione, tra alleanze provvisorie, tradimenti e duelli entrati nella storia del cinema. Agente 007 – Missione Goldfinger – La7, ore 21:15. James Bond indaga sul miliardario Auric Goldfinger e su un piano che potrebbe colpire il cuore dell’economia mondiale.

– La7, ore 21:15. James Bond indaga sul miliardario Auric Goldfinger e su un piano che potrebbe colpire il cuore dell’economia mondiale. Wild Target – Una valigia per tre – Rai 4, ore 21:19. Un sicario professionista riceve l’incarico di eliminare una giovane truffatrice, ma la missione prende una piega imprevista.

– Rai 4, ore 21:19. Un sicario professionista riceve l’incarico di eliminare una giovane truffatrice, ma la missione prende una piega imprevista. …E fuori nevica! – Rai 5, ore 21:21. Tre fratelli molto diversi sono costretti a convivere per rispettare le ultime volontà della madre.

– Rai 5, ore 21:21. Tre fratelli molto diversi sono costretti a convivere per rispettare le ultime volontà della madre. Laguna blu – Rai Movie, ore 21:10. Due ragazzi crescono soli su un’isola tropicale, scoprendo sentimenti, libertà e fragilità lontano dal mondo adulto.

– Rai Movie, ore 21:10. Due ragazzi crescono soli su un’isola tropicale, scoprendo sentimenti, libertà e fragilità lontano dal mondo adulto. Johnny Mnemonic – 20, ore 22:59. In un futuro dominato dalla tecnologia, un corriere di dati custodisce nella propria mente informazioni pericolose.

– 20, ore 22:59. In un futuro dominato dalla tecnologia, un corriere di dati custodisce nella propria mente informazioni pericolose. I molti santi del New Jersey – Iris, ore 21:14. Il film racconta le origini criminali e familiari che precedono gli eventi della serie I Soprano.

– Iris, ore 21:14. Il film racconta le origini criminali e familiari che precedono gli eventi della serie I Soprano. Batman – Twentyseven, ore 21:09. Il Cavaliere Oscuro affronta il Joker in una Gotham gotica e corrotta, nel film cult diretto da Tim Burton.

– Twentyseven, ore 21:09. Il Cavaliere Oscuro affronta il Joker in una Gotham gotica e corrotta, nel film cult diretto da Tim Burton. Godzilla – Cielo, ore 21:15. Una creatura gigantesca riemerge dalle profondità e minaccia l’equilibrio del mondo.

– Cielo, ore 21:15. Una creatura gigantesca riemerge dalle profondità e minaccia l’equilibrio del mondo. Downsizing – Vivere alla grande – La7 Cinema, ore 21:15. Un uomo decide di ridurre le proprie dimensioni per cambiare vita, ma scopre presto che il nuovo mondo non è semplice come sembra.

I film su Sky Cinema sabato 15 agosto 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Un boss in salotto . Commedia italiana con Paola Cortellesi, Rocco Papaleo e Luca Argentero.

– . Commedia italiana con Paola Cortellesi, Rocco Papaleo e Luca Argentero. Sky Cinema Due, ore 21:15 – Fà la cosa giusta . Il film di Spike Lee ambientato in una calda giornata a Brooklyn, tra tensioni sociali e conflitti di quartiere.

– . Il film di Spike Lee ambientato in una calda giornata a Brooklyn, tra tensioni sociali e conflitti di quartiere. Sky Cinema Collection, ore 21:15 – I delitti del BarLume . Nuovo appuntamento con la serie crime ambientata a Pineta.

– . Nuovo appuntamento con la serie crime ambientata a Pineta. Sky Cinema Family, ore 21:00 – La casa delle bambole di Gabby – Il film . Avventura family ispirata al mondo della celebre serie per bambini.

– . Avventura family ispirata al mondo della celebre serie per bambini. Sky Cinema Action, ore 21:00 – Dirty Angels – Missione sotto copertura . Action movie ambientato tra guerra, missioni speciali e operazioni ad alto rischio.

– . Action movie ambientato tra guerra, missioni speciali e operazioni ad alto rischio. Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Mon Crime – La colpevole sono io . Commedia crime francese tra accuse, teatro, fama e mistero.

– . Commedia crime francese tra accuse, teatro, fama e mistero. Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Una sirena a Parigi . Favola romantica e fantastica ambientata nella capitale francese.

– . Favola romantica e fantastica ambientata nella capitale francese. Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Penguin Bloom . Dramma familiare con Naomi Watts, ispirato a una storia vera di rinascita.

– . Dramma familiare con Naomi Watts, ispirato a una storia vera di rinascita. Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Il club dei divorziati . Commedia francese su separazioni, amicizia e nuove partenze.

– . Commedia francese su separazioni, amicizia e nuove partenze. Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – Una sola possibilità. Film in prima serata sul canale +24 di Sky Cinema Uno.

Stasera in TV, sabato 15 agosto: la scelta migliore

La scelta più forte della serata in chiaro è Il buono, il brutto, il cattivo su Rai 3, grande classico di Sergio Leone perfetto per una prima serata di Ferragosto. Rai 1 punta invece sulla musica e sul varietà con Sogno e son desto, mentre Canale 5 sceglie l’intrattenimento leggero con Ciao Darwin 9 – Giovanni 8:7.

Chi segue lo sport può scegliere gli Europei di Atletica su Rai 2 oppure la Coppa Italia su Italia 1, con Torino – Carrarese. Per chi cerca crime e mistero, il Nove propone L’enigma del mostro di Firenze.

Tra i film in chiaro spiccano Agente 007 – Missione Goldfinger su La7, Wild Target – Una valigia per tre su Rai 4, Batman su Twentyseven, I molti santi del New Jersey su Iris, Laguna blu su Rai Movie e Downsizing – Vivere alla grande su La7 Cinema. Su Sky Cinema, le proposte principali sono Un boss in salotto, Fà la cosa giusta, Dirty Angels – Missione sotto copertura, Mon Crime – La colpevole sono io, Penguin Bloom e Il club dei divorziati.