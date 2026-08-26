Nuovo impegno televisivo per Alberto Angela. A partire da mercoledì 26 agosto, infatti, debutta la novità Noos Esplorazioni.

Noos Esplorazioni, di cosa si tratta

Al centro di Noos Esplorazioni ci sono una serie di documentari inediti, introdotti e commentati dal divulgatore Alberto Angela. Al centro del format, in particolare, vi sono delle produzioni che permettono ai telespettatori di svolgere un viaggio che si snoda fra natura, storia, scienza e culture lontane.

La prima puntata di Noos Esplorazioni è proposta su Rai 5, rete visibile su canale 23 del digitale terrestre, a partire dalle ore 21:20 circa. La medesima programmazione tv coinvolge anche gli altri appuntamenti della trasmissione, trasmessa con cadenza settimanale nel prime time del mercoledì. Oltre che in televisione è possibile seguire la serie di documentari anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay.

Libertà, la leggenda delle aquile è il titolo del primo documentario

Il documentario che apre il ciclo di appuntamenti del programma Noos Esplorazioni si intitola Libertà, la leggenda delle aquile. Come intuibile già dal titolo, le grandi protagoniste della narrazione sono le aquile.

Il conduttore Alberto Angela, nella prima puntata, propone un focus su quella che è definita un’emozione visiva: gli uomini che volano accanto all’ultima aquila selvatica delle Alpi.

I protagonisti della narrazione sono Roi, ovvero l’ultima aquila di mare alpina, e Kaaba, un uccello della medesima specie ma che, a differenza del primo, ha la possibilità di vivere in cattività da anni.

Kaaba, grazie all’aiuto di un essere umano, ha imparato, con il passare del tempo, a ritrovare la tanto agognata libertà.

Noos Esplorazioni, il nuovo spin off del format di Alberto Angela

Quello denominato Esplorazioni è il nuovo spin off di Noos L’Avventura della Conoscenza, ovvero uno dei format che, da diversi anni, è fra le proposte di punta dell’estate della TV di Stato. L’ultima edizione, in onda per un mese dal 12 luglio al 12 agosto su Rai 1, ha sofferto e non poco negli ascolti, terminando la stagione con poco più di 1 milione e 300 mila spettatori con una share del 12,54%.

Nonostante i dati Auditel tutt’altro che positivi, la TV di Stato dimostra comunque di voler puntare sul titolo. Negli anni sono diversi gli spin off di Noos, formati da cicli di documentari, che sono andati in onda, da The Mating Game a Serengeti I. L’ultimo, prima di quello intitolato Esplorazioni, era denominato Solar System e ha debuttato il 3 agosto scorso.