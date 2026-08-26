Piccola rivoluzione per quel che concerne i canali della TV di Stato. La rete Rai Scuola, infatti, si trasferirà in esclusiva su RaiPlay, lasciando in tal modo lo slot libero per la nuova Italiana.

Rai Scuola su RaiPlay, le polemiche sulla presunta cancellazione

Nelle scorse ore si è scatenata la polemica legata al futuro di Rai Scuola. Alcuni esponenti dell’opposizione, infatti, hanno denunciato quella che, secondo loro, si tratta di una cancellazione di un presidio che “svolge una funzione fondamentale nell’informazione”.

Ad acuire ulteriormente le critiche c’è il fatto che al posto di Rai Scuola, sul canale 57, debutterà la nuova (e criticata) rete Italiana. Si tratta del canale della TV di Stato pensato per la valorizzazione del territorio e delle tradizioni del nostro paese.

La TV di Stato respinge le accuse

La Rai, per smorzare le polemiche, ha deciso di intervenire con un lungo comunicato. In esso spiega: “Rai precisa che non è prevista alcuna cancellazione dell’offerta editoriale di Rai Scuola. La sua funzione educativa e divulgativa è preservata e valorizzata attraverso un’evoluzione delle modalità di distribuzione e fruizione e una presenza più forte su RaiPlay. La scelta, che s’inserisce nel più complesso progetto di rivisitazione dei canali specializzati atteso da anni e finalmente in via di attuazione, nasce dalla necessità di adeguare il Servizio Pubblico alle modalità di fruizione delle nuove generazioni“.

La TV di Stato, poi, inserisce fra le motivazioni anche gli ascolti. Il responso Auditel, infatti, è tutt’altro che positivo: “I dati di ascolto confermano infatti che il canale lineare di Rai Scuola raccoglie un ascolto molto contenuto: 0,14% di share medio nel 2024, 0,13% nel 2025 e circa 0,09-0,10% nei primi mesi del 2026. Si tratta di dati che evidenziano i limiti della televisione lineare come strumento per raggiungere in modo ampio e sistematico il pubblico scolastico“.

Rai Scuola su RaiPlay, nasce RaiPlay Scuola e Learning

La Rai, dunque, ha motivato in questo modo la nascita di RaiPlay Scuola e Learning, il nuovo polo pensato appositamente per gli studenti. L’obiettivo del progetto editoriale è chiaro: “Portare i contenuti dedicati agli studenti laddove sono gli studenti“, garantendo che “i contenuti educativi siano disponibili quando servono, non soltanto quando vengono trasmessi“.

Ma cosa conterrà la nuova sezione di RaiPlay denominata Scuola e Learning? Pur senza conoscere nello specifico i titoli, la Rai ha sottolineato la presenza di produzioni Rai Cultura, contenuti tratti da Rai Teche e altri format educativi, alcuni dei quali già disponibili.