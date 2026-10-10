Sabato 10 ottobre, su Rai 5, va in onda lo speciale The Venice Debut. Il format è una realizzazione di Rai Cultura.

The Venice Debut Rai 5, occhi puntati sull’evento svolto lo scorso settembre

Lo speciale denominato The Venice Debut permette agli spettatori di assistere, in prima visione televisiva, a ciò che è avvenuto durante l’omonimo evento che si è svolto il 19 settembre scorso. Per la terza edizione di fila, infatti, il Gran Teatro La Fenice, punto di riferimento culturale per Venezia, ha ospitato l’evento ispirato al Ballo Dell’Opera di Vienna, noto anche come Ballo delle debuttanti.

L’appuntamento televisivo prende il via alle ore 21:20 circa. Oltre che sul piccolo schermo è possibile seguire lo speciale anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay.

La coppia di conduttrici

Al timone di The Venice Debut è presente, in primis, Elenoire Casalegno. Per quest’ultima si tratta dell’ennesimo impegno sulla Rai in questa prima parte di stagione, dopo aver guidato La Notte dei Fiori ed essere prossima al debutto con Formidabile. Al suo fianco è presente Eva Crosetta, nota al grande pubblico soprattutto per essere, da anni, il volto di Sulla via di Damasco.

Lo speciale televisivo mostra tutte le fasi dell’evento The Venice Debut, a partire dal suggestivo ingresso a Teatro delle coppie sulle note della celebre polonaise di Tchaikovsky. Successivamente è andata in scena l’esibizione dei ballerini della Scala, performance che è seguita da quella dei debuttanti, che danno il via al Ballo vero e proprio. Durante la serata si è svolta anche una sfilata di moda curata da Stefano Nicolao e sono stati assegnati i premi Queen of the waltz e King of the waltz alle coppie che si sono distinte maggiormente.

The Venice Debut Rai 5, le fasi che hanno preceduto l’evento

Ma The Venice Debut mostra anche le fasi che hanno preceduto l’evento vero e proprio, a partire dalle prove, alle quali tutti i debuttanti devono obbligatoriamente partecipare e che sono curate da Clara Santoni.

Ampio spazio lo hanno anche le prove generali, che avvengono alla presenza dell’orchestra diretta dal Maestro Casarin Rizzolo. Le telecamere, poi, seguono le decine di partecipanti vestiti in abiti da gala mentre sfilano fra i canali e le calli di Venezia. Infine la cantante lirica e divulgatrice culturale Maria Canfora raccoglie le aspettative, i timori e l’entusiasmo dei debuttanti, veri protagonisti dell’intera manifestazione.